Wer sind die fünf Unbekannten auf a2, b5, h5, c7 und e8?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Da Weiß im Schach steht, passt der sK nur auf c7. Der letzte Zug war das Abzugsschach sTd5-b5+. Da aber beide sT einst in ihren Eckbereichen geschlagen worden waren, sind sTb5 und sLc6 die Wandlungsfiguren der schwarzen c- und f-Bauern, Wandlungsfelder z.B. d1 und g1, wobei zwei Weiße geschlagen worden waren. Damit sind alle 4 Schlagfälle zu dieser Partie erfasst, einzusetzen sind noch 3 Weiße. – Auf e8 passt legal nur eine wD, also hatte auch der weiße b-Bauer umgewandelt (auf a8, sT geschlagen). Daraus folgt als zwingende Restbesetzung: wBa2, wSh5.