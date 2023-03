Der letzte Zug war ein Schlagfall. Wer schlug wen wie?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Der wTg8 stammt vom g-Bauern (hierbei den sT auf h7 geschlagen). Der wLc5 (bzw. wLg5) stammt vom c-Bauern (hierbei den sS geschlagen, Wandlungsfeld b8/d8). Der letzte Zug war das Schachgebot für Weiß und ist nur noch machbar gewesen mit sBc2xb1T+ (also Umwandlung in einen sT). Auf b1 kann keine wD gestanden haben (illegales Schachgebot für Schwarz). Zuletzt wurde also auf b1 ein weißer Turm geschlagen: sBc2xwTb1T+.