Durch Umfärben einer Schachfigur wird diese illegale Stellung legal. Welche Figur muss umgefärbt werden?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Der letzte Zug müsste (z.B.) wDg5xsSe3+ gewesen sein, doch dieser sS war bereits auf der h-Linie geschlagen worden. Die Stellung ist also illegal. – Kein Weißer kann umgefärbt werden, das Ergebnis wäre jedes Mal illegal (Schwarz hat 8 Bauern, hatte also nie umgewandelt). – Umfärben eines sB? Dadurch bleibt die Gesamtstellung illegal, denn es wird kein Schwarzer erschaffen, der zuletzt auf e3 von der wD hätte geschlagen werden können. – Umfärben sLe5? Weiß konnte schlagfallmäßig betrachtet nicht umwandeln. – Umfärben sLg4? Der weiße d-Bauer konnte auf c8/e8 umwandeln, hierbei den weißfeldrigen sL geschlagen, so dass es noch immer keinen Schwarzen gibt, der zuletzt auf e3 geschlagen werden konnte. Daraus folgt: der sTd7 ist umzufärben in wTd7. Weiß hat also einen Umwandlungsturm (vom d-Bauern), zuletzt wurde auf e3 ein sT (oder sS) geschlagen.