Besitzt hier noch jemand das Rochade-Recht?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Eine Rochade ist solange möglich, bis bewiesen wird, dass sie nicht mehr möglich ist. – Nur noch Weiß besitzt das Rochade-Recht (das im Augenblick lediglich nicht wahrgenommen werden kann wegen sLh3 und sSe3). – Weiß hatte 1 Mal geschlagen (den sLf8). Der wBg5 muss also von g2 herstammen. Schwarz tätigte 3 Schlagfälle: Der wLc1 wurde auf c1 geschlagen, der schwarze b-Bauer schlug auf a2 eine weiße Figur, günstigerweise den wT von a1, und wandelte um in sL. Der sBg3 muss einen weißen Original-Offizier geschlagen haben (zu Gunsten von Weiß z.B. die weiße Dame), und der weiße h-Bauer holte dann diese geschlagene weiße Figur mittels Umwandlung auf h8 wieder ins Geschehen zurück. Der sTh8 hatte sich also bewegen müssen. – Für Schwarz kann kein Rochade-Recht konstruiert werden. Nur noch Weiß besitzt sein Rochade-Recht.