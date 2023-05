An welchen Brettrand gehören Schwarz und Weiß? Und wer ist die unbekannte Schachfigur auf dem markierten Feld?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Weiß sitzt oben am Brett, also wKe7, wDc4, sKh3, sTc1, sTh1 usw. – Das Läufer-Schachgebot für Schwarz lässt sich mit der Umwandlung wBc7-c8L+ erklären. Alle wB zusammen belegen somit 5 Schlagfälle (so viele Schwarze liegen auch draußen), so dass die unbekannte Figur auf e2 ein Weißer sein muss. Daraus folgt: wLe2 (Originalläufer). – Schlagfolgen-Beispiel: wBh2xsBg7, schwarzer h-Bauer wandelt um in sD (jetzt auf g2). wBa2xsDb5, schwarzer a-Bauer wandelt um auf a1 und wird dann vom weißen c-Bauern geschlagen (jetzt auf b4). Der weiße e-Bauer schlägt die sB auf der d- und c-Linie und wandelt um auf c8 in wL mit Schachgebot für Schwarz. Zum Einsetzen übrig verbleibt der weiße Originalläufer.