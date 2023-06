Wer sind die 18 Unbekannten auf den markierten Feldern?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

31 Figuren sind auf dem Brett. Ein Weißer wurde auf der e-Linie geschlagen. Daraus folgt: Schwarz besteht aus 16 Figuren, also sLc2. Daraus ergeben sich nun eindeutige Bauernfelder: wBa3, sBa5, wBb4, sBb6, wBc3, sBc5, wBd4, sBd6, wBg3, sBg5, wBh4, sBh6. Da nun der weißfeldrige wL nicht mehr unterzubringen ist, war er also einst geschlagen worden (vom schwarzen f-Bauern). Der weiße f-Bauer hatte umgewandelt (auf f8 in wL). Daraus folgt: wBe3. – wKc1, sKf2? wD und wT wären nicht mehr legal unterzubringen. Also sKe1. – wKg1? wDc1/wTc1 würden illegal Schach bieten. Also wKc1. – Legale Restbesetzung: wDg1, wTf2.