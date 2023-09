Auf den markierten Feldern stehen originale schwarze Schachfiguren so, dass keine irgendeine andere deckt (betrifft auch den schwarzen König). – Der wK ist am Zug und noch so einzusetzen, dass er auch ziehen kann. Welche Einsetzfelder gibt es?

Schwarz: Kc8, Db2, Tg5, Tf7, Ld1, Ld6, Se1, Sa8, Be3, Bh3, Bc4, Be4, Bh4, Ba6, Bc6, Be6. Auf a4/h8 ist der weiße König matt gesetzt, auf h1 patt gesetzt. Weitere 26 Felder sind illegal: c2, d2, f2, g2, h2, a3, b3, d3, f3, g3, b4, f4, g4, b5, d5, e5, f5, b6, f6, b7, c7, d7, e7, g7, b8, d8. – Der wK könnte eingesetzt werden auf 2 unbeherrschte Felder: h6, e8. Auf 4 Einsetzfeldern stünde der wK in einem eindeutigen Abzugsschach: e2, c5, h5, f8. Und es gibt weitere 13 Einsetzfelder, auf denen der wK in einem einfachen Schachgebot steht: a1, b1, c1, f1, g1, a2, c3, d4, a5, g6, a7, h7, g8. Also: Für den weißen König gibt es 19 Einsetzfelder.