Wer sind die acht Unbekannten auf den markierten Feldern?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

War der sLc8 geschlagen worden, verbleiben 9 Einsetzfiguren für 8 Einsetzfelder (7 Weiße, 2 Schwarze). Nun muss auf f1 der wL sein, denn wäre er nicht dort, so wären beide Schlagfälle in der Partie komplett erklärt, und auf der d-Linie müsste noch ein wB stehen. – Weiter mit sBe6? Dann wäre der weiße d-Bauer einst auf der d-Linie geschlagen worden, aber die restlichen 6 Einsetzfiguren sind jetzt nicht mehr legal unterzubringen. Daraus folgt: wBe6 (oder dessen Wandlungsfigur, sB war geschlagen worden). Doch auch jetzt lassen sich die restlichen 6 Figuren nicht mehr legal unterbringen. Damit ist obige Annahme (sLc8 geschlagen) widerlegt. Also: sLc8. Daraus folgt: ein sT ist ein Wandlungsturm (sTa8 wurde in seinem Eckbereich geschlagen). Der schwarze e-Bauer hatte umwandeln können (auf d1). Hierbei war ein Weißer geschlagen worden, so dass noch 7 Figuren (6 Weiße, 1 Schwarzer) für 7 Einsetzfelder verbleiben. Daraus folgt: wLf1, wTg1, sBh6. Auf e6 passt nun legal nur ein wS, also hatte einst der weiße b-Bauer in wS umgewandelt (auf a8, sT hierbei auf a7 geschlagen). Und nur wenn vormals der schwarze e-Bauer den weißen d-Bauern auf seinem Umwandlungsweg geschlagen hatte, lassen sich auch die restlichen 3 Felder legal besetzen: wBa5, wLb2, wKf5.

