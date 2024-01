Wer ist die unbekannte Schachfigur auf c7?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Das Schachgebot für Weiß erklärt sich nur mit sKf6-e6+ oder sKf6xe6+ (Abzugsschach). Auf f6 stand der sK in einem (illegal wirkenden) Doppel-Schachgebot durch wLa1 und wDf4. Dieses Schachgebot war machbar mittels wBf5, sBe7 und wSd4-c2+. Schwarz muss nun Be7-e5 gezogen haben, Weiß schlug en passant wBf5xe6 e.p.+, so dass der letzte Zug in der Partie sKf6xwBe6+ gewesen sein muss. Dann aber ist (wegen vormals sBe7) der sLg5 ein Wandlungsläufer, und der originale sLf8 war einst auf seinem Grundfeld geschlagen worden. – Der schwarze f-Bauer hätte einst mit 3 Schlagfällen (wS, wT von h1, Wandlungsfigur des weißen c-Bauern) auf g1 in einen sL umwandeln können, doch fehlt dann die Einsetzfigur für c7. Also hatte der schwarze b-Bauer gewandelt (auf c1, wB geschlagen). – Auch der schwarze f-Bauer musste wandeln (auf h1, wS auf der g-Linie und wT auf h2 geschlagen) und steht jetzt auf Feld c7 als schwarzer Springer (oder auf d6/e3). Also: sSc7.

