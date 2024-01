Wer sind die vier Unbekannten auf b3, a5, a6 und g6?

Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach" von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Insgesamt gab es 3 Schlagfälle. Versuch hierzu: Der

sBf2 (von e7) schlug den weißen f-Bauern. – Ein weiterer sB muss ebenfalls (wegen seiner weißfeldrigen Läufer-Umwandlung) in ein Schlagfallgeschehen verwickelt gewesen sein, z.B. so: Der weiße d-Bauer wird aus dem Weg geräumt, damit der schwarze d-Bauer mittels direktem Durchmarsch umwandeln kann (auf d1). – Ein wB (z.B. a- oder c-Bauer) müsste 1 Mal schlagen (die sD), um auf einem schwarzen Feld umwandeln zu können (in wL). – Der letzte Partiezug müsste nun wLe7xd8+ oder wTxe4+ gewesen sein, doch dieser 4. Schlagfall ist nicht mehr machbar. Daraus folgt: Der letzte Zug muss ein Abzugsschach von Weiß ohne Schlagfall gewesen sein. Also: wSg6. – Erklärung: Weißer d-Bauer x schwarzen e-Bauer, wandelt um auf e8 in wS. Schwarzer d-Bauer wandelt um auf d1 in sL. Weißer c-Bauer x sD auf d-Linie, wandelt um auf d8 in wL. Schwarzer g-Bauer x weißen f-Bauer (ist jetzt auf f2). Damit sind alle 3 Schlagfälle abgearbeitet. Zwingende Rest-Besetzung: wBb3, wBa5, sBa6.

