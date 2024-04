Durch Umfärben einer Schachfigur wird diese illegale Stellung legal. Welche Figur muss umgefärbt werden?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Die jetzige Stellung ist wegen des weißen Wandlungsläufers auf a8 illegal. – Umfärben wLa8 in sLa8? Hierzu hätte einst der schwarze f-Bauer umwandeln müssen (auf b1/d1), verbunden mit 4 Schlagfällen, was nicht machbar war. Daraus folgt: Ein wB muss umgefärbt werden (um den wLa8 erklärbar zu machen). – wBa3 umfärben in sBa3 bzw. wBh3 in sBh3 für eine weiße Umwandlung auf a8 bzw. auf g8? Das war schlagfallmäßig betrachtet nicht machbar, da nur ein sT zum Schlagen zur Verfügung stand und insbesondere kein sB nach a3 hätte ziehen können. – wBb2/sBb2? Der sBf7 konnte sich nie nach b2 durchschlagen (hätte 4 Mal schlagen müssen). – wBf6/sBf6 oder wBc4/sBc4 oder wBd2/sBd2? Der jeweilige wB hätte nicht in einen weißfeldrigen Läufer umwandeln können. Daraus folgt: Umzufärben ist der wBe2 in sBe2. – Der schwarze f-Bauer schlug (z.B.) den weißen e-Bauern auf e6, die wD auf der d-Linie, und zuletzt geschah sBd3xwTe2+. Der wLa8 ist noch der Originalläufer.

