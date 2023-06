Vergangene Woche fand im Rixos Hotel in Burabai das Zweite Internationale Forum zur Digitalisierung in der Landwirtschaft statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom führenden Unternehmen im Agrarsektor des Landes Eurasia Group Kazakhstan. Präsentiert wurde den Gästen auch eine Marktneuheit des führenden Herstellers für Landwirtschaftstechnik John Deere.

Das erste Forum des Veranstalters wurde 2021 organisiert. Rückblickend mit großem Erfolg: Rund 50 Unternehmen nahmen damals an der Veranstaltung teil. Seither ist die Zahl der mit Digitalisierungsprodukten der Unternehmens bearbeiteten Hektar Land in Kasachstan und Kirgisistan von 2,3 Millionen auf 4,4 Millionen gestiegen.

Das erste Forum war der Theorie und der Einführung in die Digitalisierungsprodukte gewidmet; dieses Mal ging es mehr um die Ergebnisse, die durch den Einsatz der Digitalisierung auf den Feldern Kasachstans erzielt wurden. Die besten Praktiken auf dem Forum wurden von dem veranstaltenden Unternehmen, den kasachstanischen Landwirten und den ausländischen Partnern bereitwillig weitergegeben.

Landwirtschaft muss digitale Kluft überbrücken

Der Gedanke, dass wir heute dank der neuesten Entwicklungen, der künstlichen Intelligenz und der Automatisierung das landwirtschaftliche Potenzial unserer Böden viel besser ausschöpfen können, um ihren Reichtum und ihre Fruchtbarkeit für künftige Generationen zu bewahren und die Lage der landwirtschaftlichen Betriebe und der Industrie zu verbessern, bildete die Grundlage für alle Redner der Veranstaltung.

„Sicherlich bringt die Digitalisierung die Angst vor dem Unbekannten und vor Veränderungen mit sich. Aber sie birgt das Versprechen eines besseren Lebens für die Menschheit im Allgemeinen und für die Landwirtschaft im Besonderen. Intelligente Maschinen werden das Problem des Arbeitskräftemangels lösen, menschliche Arbeitskräfte teilweise ersetzen und auch junge Fachkräfte für die Branche gewinnen. Digitale Technologie und künstliche Intelligenz werden den Landwirten dabei helfen, viele Prozesse zu optimieren und zu steuern, in die Zukunft zu blicken und Fehler in der Produktion zu vermeiden, was die Rentabilität des Betriebs erhöht. Die Landwirtschaft in Kasachstan muss die digitale Kluft überbrücken, damit der technologische Fortschritt weitergehen kann und nicht auf Widerstand stößt“, so Sergej Glokke, Geschäftsführer von Eurasia Group Kazakhstan.

Weltmarktführer mit Präzisionslösungen für Landwirte

Auf dem Forum präsentierte das Unternehmen Lösungen für jeden Bereich der Landwirtschaft. Die meisten seiner Digitalisierungslösungen sind jedoch Technologien von John Deere – fast alle heute auf dem Markt befindlichen Maschinen sind intelligente Komplettlösungen.

„John Deere wartet nicht auf die Zukunft, das Unternehmen schafft sie selbst. Heute ist John Deere führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Präzisions-Anbau-Lösungen für Landwirte, um die Produktionskosten zu senken, den Einsatz von Chemikalien und Düngemitteln zu reduzieren, die Ernteerträge zu steigern und den Fuhrpark durch Digitalisierung und Automatisierung der Landwirtschaft einfach zu verwalten. Und hier in Kasachstan setzt die Eurasia Group die Strategie von John Deere erfolgreich fort“, sagte Karim Karimow, regionaler John Deere Manager.

Ernährung der Welt wichtigste Aufgabe

Unter den vorgestellten Neuheiten erregte die tragbare Lösung für die Bodenanalyse des deutschen Unternehmens Stenon GmbH großes Interesse. Dabei handelt es sich um ein einzigartiges Gerät, mit dem man genaue Echtzeitdaten über die Bodenzusammensetzung erhält und auf der Grundlage der Ergebnisse richtige und vor allem rechtzeitige Entscheidungen treffen kann.

Einen besonderen Eindruck auf die Gäste hinterließ die Präsentation des Flaggschiffs der SMART-Lösung für die Ernte John Deere X9 – der weltweit erste Zwei-Rotor-Mähdrescher mit einer Kapazität von 100 Tonnen pro Stunde, der zum Repräsentanten der neuen Ära der Landwirtschaft wurde. Außerdem der „gelbe Stern“ – der erste in Kasachstan elektrische JCB 525-60E Teleskoplader. Gemeinsam mit kasachstanischen Landwirten blickt die Eurasia Group Kasachstan in eine digitalisierte Zukunft, um weiterhin die wichtigste Aufgabe zu erfüllen: Die Welt zu ernähren. AR