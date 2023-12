Ein Rezept von Irena Olbińska aus Oppeln-Königlich Neudorf; notiert von Lucas Netter (wochenblatt.pl).

Irena Olbińska aus dem Oppelner Stadtteil Königlich Neudorf (Nowa Wieś Królewska) ist eine wahre Kräuterfrau. Die Welt der Pflanzen ist ihr Element, gekocht wird mit Zutaten aus dem eigenen Garten. Uns hat sie ein Rezept für ganz besondere Leckereien verraten: süße Weihnachtsplätzchen mit Kräutergeschmack! Viel Spaß beim Backen und Naschen!

Pfefferminze wird als Hausmittel zur Linderung vieler gesundheitlicher Beschwerden eingesetzt, zum Beispiel bei Verdauungsproblemen, Migräne oder Muskelschmerzen.

Den erfrischenden Geruch der Heilpflanze kennt jedes Kind, und Pfefferminztee kann man in jedem Supermarkt kaufen. Doch haben Sie schon mal süße Plätzchen mit Pfefferminzgeschmack probiert? Nein? Dann ist das folgende Rezept genau das Richtige für Sie!

Zutaten: 120 g Butter (Zimmertemperatur), 170 g Zucker, 1 Ei, 230 g Mehl, ¼ eines Teelöffels Natron (Backsoda), ein paar Blätter der Pfefferminze (frisch oder getrocknet), grüne Lebensmittelfarbe, Pfefferminzextrakt, eine Prise Salz, 100 g Milchschokolade.

Zubereitung: Die Butter mit dem Zucker in einen Mixer geben und vermischen, bis eine glatte Masse entsteht. Dann das Ei und einige Tropfen des Pfefferminzextrakts hinzugeben und weitermixen.

Schubweise die Lebensmittelfarbe untermischen, bis eine schöne grüne Farbe der Teigmasse entsteht (je nach verwendeter Marke braucht man mehr oder weniger Lebensmittelfarbe, bis sich die gewünschte Färbung herausbildet).

In der Zwischenzeit in einer Schüssel das Mehl, Natron und Salz mit der Hand vermengen und langsam zu dem gemixten Teig hinzugeben. Zuletzt noch die gehackte Schokolade und die gehackten Pfefferminzblätter hinzufügen. Das Ganze nochmals durchmischen, dann den Teig aus dem Mixer nehmen und daraus eine Kugel formen. Den fertigen Teig in eine Frischhaltefolie einwickeln und zum Abkühlen etwa eine Stunde lang in den Kühlschrank legen.

Danach den abgekühlten Teig ausrollen (nicht zu dünn) und mit beliebigen Förmchen Muster daraus ausstechen. Die backbereiten Plätzchen auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Das Ganze in den Ofen schieben und bei 180 Grad 18-22 Minuten backen (bis der Boden der Plätzchen goldbraun ist).

Glasur: Optional können die fertigen Pfefferminzplätzchen noch mit Zuckerguss bestrichen oder verziert werden.

Dazu etwa 2 Esslöffel Zitronensaft in eine kleine Schale füllen und so lange Puderzucker einrühren, bis die Masse eindickt. Je nach Geschmack noch ein paar Tropfen des Pfefferminzextrakts in die Glasur geben. Diese dann mit einem Pinsel oder Teelöffel nach Belieben auf den gebackenen Plätzchen verteilen.

