Warum wird der Irtysch als „Bagger“ bezeichnet? Wie hat er es geschafft, dem alten Altai zu entkommen und sich für immer mit seiner Verlobten durch einen Fluss namens Ob zu verschmelzen? Diese Fragen werden in Legenden beantwortet, auf die Besucher von Ust-Kamenogorsk stoßen, wenn sie einen faszinierenden Ausflug mit dem Schiff unternehmen. Doch damit nicht genug: Man erfährt auch viel Interessantes zur Geschichte der wichtigsten Wasserarterie, der größten Süßwasserquelle der Republik und dem Hauptschiffskanal zwischen China, Kasachstan und der Russischen Föderation.

Das Programm „Ruhani Zhangyru“ wurde von Kasachstans Kassym-Schomart Präsident Tokajew ins Leben gerufen, um die Erziehung geistiger Werte, des Patriotismus und der Heimatliebe zu fördern. „Das Staatsoberhaupt hat in seinen Reden immer wieder betont, dass Wasser eine strategische Ressource ist und für die nachhaltige Entwicklung des Landes sehr wichtig“, betont die Reiseleiterin Anna Weber in diesem Zusammenhang. „Fragen der rationellen Nutzung von Wasserressourcen sind eine wichtige staatliche Aufgabe.“ Dem Irtysch komme dabei eine besondere Bedeutung zu: Er ist der Hauptschiffskanal zwischen China, Kasachstan und Russland und eine der größten Süßwasserquellen Kasachstans.

Der Fluss als Lebensader

Die Besiedlung am Ufer des Irtysch fand vor langer Zeit statt, wie archäologische Ausgrabungen belegen. Seit der Antike haben diese Orte Menschen durch eine harmonische Mischung aus Wäldern und fruchtbarem Land angezogen. Hier wurden Spuren von Siedlungen vieler alter Stämme wie der Skythen gefunden. Bereits im 13. Jahrhundert kamen die mongolischen Tataren hierher, gefolgt von den russischen unter der Führung des Atamans Jermak. Allmählich gelang es den Menschen, das wilde Temperament des Irtysch zu zähmen, den Fluss mit einer Kaskade von Wasserkraftwerken zu umgeben und schöne Städte an den Ufern zu bauen.

„Ein interessanter Fakt: Der Irtysch ist nach Missouri der längste Nebenfluss der Welt, der der größte Nebenfluss des Mississippi ist“, fügt Reiseleiterin Anna Weber hinzu. Auf der Karte von Kasachstan erstreckt sich der Irtysch mit einem gewundenen blauen Faden über den Nordosten. Auf dem Territorium des Landes beträgt die Länge des Flusses 1.700 km. Auf dem Weg von Irtysch befinden sich die kasachischen Städte Ust-Kamenogorsk, Semei, Pawlodar und andere.

Die Ursprünge des Irtysch liegen an der Grenze zwischen der Mongolei und China. Aus China gelangt er als Schwarzer Irtysch nach Kasachstan, verläuft dort durch den Zaisan-Kessel und mündet in den Zaisan-See, von wo er durch das Wasserkraftwerk Buchtarmina (Stadt Serebryansk) nach Nordwesten weiterfließt und dem Wasserkraftwerk Ust-Kamenogorsk folgt. Stromabwärts befindet sich unter anderem das Schulbinski-Wasserkraftwerk am Irtysch. Im Bezirk Chanty-Mansijsk mündet er in den Ob.

Das Märchen vom Erdbeben

Die häufigste Erklärung für den Ursprung des Flussnamens bezieht sich auf eine Übersetzung aus dem Türkischen: Irtysch – „er“ für Erde, und „Tysh“ – gräbt, das heißt, „gräbt die Erde“ oder „mit einem Bagger“.

Viel Gutes besitzt der alte Altai-Mann: Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Tag und Nacht werden die Reichtümer in den Toothy-Klippen bewahrt, und der alte Altai zermalmt alles, als ob jemand verraten hätte, wo seine Schätze aufbewahrt werden. Er beschwerte sich bei seinem Nachbarn, dem Tienschan: „Wenn ich einen Sohn hätte, hätte ich einen Helfer, mit dem ich alle Reichtümer vor dem Auge des Menschen verbergen könnte.“

Der Wunsch des alten Mannes wurde wahr. Seine Frau gebar ihm einen eiskalten Sohn, der in sprunghafter Geschwindigkeit aufwuchs. Bald wurde es dem Jungen eng im väterlichen Nest. Er füllte den ganzen Kessel bis zum Überschwappen aus und floss quer. „Lass mich frei, Vater“, rief er. „Es ist eng für mich in den Bergen, ich bin kein Wächter“, sagte der Sohn.

In dieser Zeit passierte es, dass ein alter Steinadler vorbeiflog, sich am Wasser festhielt und flüsterte: „Du hast Recht, gut gemacht, es ist Zeit, dass du aus den Bergen kommst. Die Schönheit des Ob wird nicht lange auf dich warten.“ Und so beschloss der Irtysch, aus den Bergen zu fliehen. In der dunklen Nacht sprang er aus der Grube in die Schlucht, drehte dort Steine um, die quer über dem Weg lagen, und schlich sich vorwärts. Der Altai wachte am Morgen auf und wurde wütend – so wütend, dass er einen Sturm losbrach, um den Flüchtigen in die Felsen zu drücken. Doch er holte seinen Sohn nicht zurück, und der Irtysch, ohne sich umzusehen, floss in die Ferne.

Wo auch immer du hinschaust: Die Erde war mit einer flachen Tischdecke bedeckt. Der Irtysch überlegte: In welcher Richtung liegt der richtige Weg, um die Schönheit des Ob zu finden. Er hielt an, drehte sich, und vergoss eine Träne. Drei Möwenschwestern flogen über die Steppe und sahen einen jungen Mann. Sie schüttelten die Köpfe und sagten: „Diese schöne Ob haben wir getroffen. Sie hält den Weg um Mitternacht, zum Arktischen Meer – zum Ozean.“

Der Irtysch freute sich und breitete sich aus. Die Erde erwachte zum Leben. Und schließlich kam der Tag, an dem der Irtysch auf die holde Ob traf. Noch von weitem sah er, wie sie sich in einem Bogen in seine Richtung bewegt hatte. Er zog sie zu sich, und die zwei Flüsse verschmolzen in einem Flussbett und flossen gemeinsam in den Arktischen Ozean.

Vielseitige Geographie

Im letzten Jahrhundert gab es Streitigkeiten darüber, was als Hauptfluss zu betrachten ist und was als Nebenfluss gilt: Irtysch oder Ob? Der Irtysch ist länger, außerdem fließt der Ob seitlich in ihn hinein, ohne die geradlinige Richtung von Tobolsk nach Salechard zu verlassen. Das entscheidende Argument war aber, dass der Ob mehr Wasser trägt als der Irtysch. Und so wurde er zum Hauptfluss erklärt, der Irtysch dagegen zu seinem Nebenfluss.

Der Irtysch ist an 130 Tagen im Jahr schiffbar. Die Sandstrände, die schöne Natur und die angenehme Kühle des Wassers an heißen Sommertagen locken Touristen an die Ufer des Flusses. Der Irtysch ist zudem berühmt als Ausflugsziel für Angler. Hier leben Störe, Karpfen, Brassen, Hechte, Barsche, Zander und einige weniger bekannte Arten wie Sterlet, Nelma, Ide und andere. Darüber hinaus versorgt er ganze Regionen mit Energie. Hunderte von Arbeitskräften waren einst erforderlich, um ein neues Wasserwerk zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Um Ingenieure und Architekten anzusiedeln, bauten sie schnell ein neues Stadtgebiet. Parallel wurde eine Station gebaut. Die Baustelle wurde von Spezialisten aus der ganzen Sowjetunion hochgezogen.

„Unsere kultur- und heimatkundliche Tour beginnt mit der Anlegestelle ,Ablaketka‘“, sagt Anna Weber. Über die Entstehung dieses Namens gibt es viele Theorien. Ein kurzes toponymisches Wörterbuch der kasachischen geografischen Namen und der russischen geographischen Begriffe referiert auf den Namen Ablaj.

Der Name des gierigen Baja Ablaja, der versuchte, den Bergfluss zu steuern, ihn abzusperren und ihn vor jedermann zu verbergen, wird in den bestehenden Legenden erwähnt. In einer anderen Variante ertrank derselbe Ablai, der sich durch seinen Geiz auszeichnete, im Fluss. In beiden Fällen klingt der Ausdruck „Able ketti“ in der russischsprachigen Transkription von Ablaketka.

Im Jahr 1664 baute der dschungarische Taischa Ablai mit Hilfe chinesischer Meister das buddhistische Kloster Ablaikit (Ablainit). So berichtete es Fjodor Baikow, der Botschafter des russischen Zaren Alexej Michailowitsch.

Ein mächtiges Wasserkraftwerk

Vom Ablaket-Pier ist das Wasserkraftwerk gut sichtbar. Auf drei Seiten wird es von Bergen umgeben – es ist einer der romantischsten Orte der Stadt. Eine schmale Bergschlucht, die durch einen Damm als Teil des Wasserbauwerks umzäunt wird, versorgt nicht nur Ust-Kamenogorsk mit Strom, sondern auch das Gebiet.

Der Bau des Wasserkraftwerks wurde im Jahr 1939 begonnen und im Jahr 1954 abgeschlossen. Die Spezialisten kamen aus Leningrad und waren sehr überrascht, als sie erfuhren, dass sie mit Pferden zum zukünftigen Bauort fahren würden. Die Einheimischen erklärten: Dies ist der sicherste Weg, um den Fluss zu erreichen. Die Energieexperten aus der Stadt an der Newa waren nicht ängstlich, sondern analysierten den Ort und erstatteten Bericht nach Moskau: Wir sind bereit, an die Arbeit zu gehen…

Elena Paschke