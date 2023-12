In der Hektik, die dem Weihnachtsfest vorausgeht, fragen sich viele von uns: „Wozu das alles?“ Manchmal fragen wir uns in der Eile, im Stress, in der Hektik und in der Überfülle der verschiedenen Festtagswerbung, ob wir den wahren Sinn von Weihnachten nicht übersehen haben. Ich habe selbst über diese Frage nachgedacht, und ich hoffe, dass einige meiner Gedanken Ihnen helfen werden, sich mehr auf die Feier der Geburt Christi, des Königs des Friedens, einzulassen.

An Weihnachten geht es in erster Linie um die Liebe, um die Liebe Gottes. Er liebt uns so sehr, dass er uns das wertvollste Geschenk gemacht hat, das man sich vorstellen kann – Jesus, seinen einzigen Sohn. Das ist es, worum es an Weihnachten geht.

Wir erinnern uns, dass Jesus in Armut geboren wurde, in einem Stall unter armen Menschen und Tieren. Was bedeutet das für uns heute? Sie und ich sind aufgerufen, das Antlitz Christi in den Armen und Leidenden zu suchen, in denen an unseren Türen und am Rande der Gesellschaft. Ich glaube fest daran, dass wir am Ende danach beurteilt werden, wie wir uns um diejenigen kümmern, die unsere Hilfe brauchen.

An Weihnachten geht es auch um Umkehr und Vergebung. Liebe erfordert Hingabe und viel tägliche Arbeit, und manchmal machen wir nicht alles richtig. Wir sind nicht perfekt. Aber Gott ist barmherzig, er vergibt und gibt zweite Chancen. Und diese Gaben sollten wir auch anderen anbieten.

Weihnachten ist eine Zeit der Erneuerung, des Neuanfangs und der Einheit. Es ist die beste Zeit, um anderen Beleidigungen zu vergeben, trotz des Stolzes, um die ersten zu sein, die die Hand zur Versöhnung reichen.

Und Weihnachten ist auch eine Zeit der Dankbarkeit. In der heutigen Zeit, in der die Erde von so vielen Konflikten heimgesucht wird, ist Kasachstan zu einer Insel des Friedens geworden, in der Menschen aus 150 Nationen, die sich an die schweren Zeiten ihrer Geschichte erinnern und die Traditionen ehren, die Achtung der Menschenwürde und den Frieden zu einem der wichtigsten Werte gemacht haben.

So lade ich Sie in dieser Weihnachtszeit zu Freude, Hoffnung und Dankbarkeit ein, denn Gott ist auf die Erde gekommen, um jedem von uns zu begegnen und seinen wahren Frieden zu schenken, den unsere Herzen suchen. Lassen Sie uns dieses Geschenk mit denen teilen, denen wir in diesen Tagen begegnen.

Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

José Luís Mumbiela Sierra, Präsident der Zentralasiatischen Katholischen Bischofskonferenz

Übersetzung: Annabel Rosin

Teilen mit:

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia