Anlässlich des Frühjahresfestes „Nauryz“ lud der Botschafter der Republik Kasachstan, S. E. Nurlan Onzhanov, Exzellenzen, Mitglieder des deutschen Bundestages und Freunde Kasachstans zu einem Festkonzert in das berühmte Hotel „Waldorf Astoria“ ein. Zu diesem war das kasachische Folkensemble „Araily Aqtöbe“ extra aus Kasachstan angereist. Im Anschluss gab es einen Empfang.

In seiner Eröffnungsrede ging der Botschafter zuerst auf das Nauryzfest und seine Bedeutung ein. Das Nauryzfest fördert die Werte der Verständigung, der Solidarität, der Versöhnung und des friedlichen Zusammenlebens zwischen den Generationen. Es trägt zur kulturellen Vielfalt und Freundschaft zwischen den Völkern und verschiedenen Gemeinschaften bei.

Nauryz wurde 2009 in die immaterielle Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Offiziell wurde es 2010 während der eigentlichen Generalversammlung der Vereinten Nationen durch die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur bestätigt. In Kasachstan ist Nauryz ein Fest der Erneuerung, der Verständigung und des friedlichen Zusammenlebens der Vertreter von über hundert Ethnien und Volksgruppen, die seit vielen Jahrzehnten unter einem Dach der unabhängigen Republik leben und alle Volksfeste zusammen feiern.

Wahlen in Kasachstan: Neue Regeln, mehr Wettbewerb

Die Eröffnungsrede stand ganz im Zeichen der vorgezogenen Parlamentswahlen, die am Sonntag in Kasachstan stattfanden. Das Nauryzfest hat in diesem Jahr einen besonderen Anlass, so der Botschafter. Zusammen mit der Natur findet eine Erneuerung im politischen und sozialwirtschaftlichen Leben des Landes statt. Seit 2019 führt Kasachstan umfangreiche und tiefgreifende Reformen durch. Bis jetzt wurden vier Reformpakete verkündet. Ebenso fand ein landesweites Referendum unter Teilnahme einer großen Mehrheit der Bevölkerung statt. Unter anderem wurde das Gesetz über das Parlament und die Wahlen, das eine stärkere Rolle des Parlaments gewährleisten soll, verabschiedet.

Infolgedessen werden die Wahlen inzwischen nach neuen Regeln für die Volksvertretung bestimmt. 70 Prozent der Abgeordneten des Unterhauses werden über Parteilisten und 30 Prozent über einzelne Wahlkreise direkt gewählt. Das neue Modell ermöglicht, die Interessen der Wähler im großen Umfang zu vertreten. Das Registrierungsverfahren für politische Parteien wurde vereinfacht. Die Registrierungsschwelle wurde um das Vierfache gesenkt, von 20.000 auf 5.000 Mitglieder. Die Hürde für den Einzug von Parteien wurde von 7 auf 5 Prozent herabgesetzt. Die Mindestzahl der regionalen Parteivertretungen wurde von 600 auf 200 reduziert.

Das Ergebnis: Die Zahl der in der Maschilis vertretenen Parteien wird sich voraussichtlich verdoppeln. Bis zum Redaktionsschluss am Montagabend schafften es laut vorläufigem Ergebnis die Regierungspartei „Amanat“ (53,9 Prozent), die Landpartei „Auyl“ (10,9 Prozent), die neu zugelassene „Respublica“ (8,59 Prozent), die bisherigen Parlamentsparteien „Ak Schol“ (8,49 Prozent) und Volkspartei Kasachstans (6,8 Prozent) sowie die sozialdemokratische OSDP (5,2 Prozent) ins Parlament.

Wundermittel für gute Gesundheit

In seinen Ausführungen verwies S. E. Nurlan Onzhanov zudem auf die Wahlbeobachtung. Nationale und internationale Beobachter verfolgten den Wahlprozess aufmerksam. Fast 800 internationale Wahlbeobachter aus 41 Ländern und zwölf internationalen Organisationen waren in Kasachstan. Die Botschaft und die Regierung Kasachstans begrüßen die Teilnahme deutscher Bundestagsabgeordneter als Mitglieder der parlamentarischen Versammlung der OSZE an der Wahlbeobachtung und der deutschen Beobachter in den langfristigen und kurzfristigen Missionen von OSZE.

Zum Schlus ging S. E. Nurlan Onzhanov auf die Natur ein, im Speziellen auf den Frühling. Dieser hat eine besondere Wirkung auf den Menschen – dahingehend, dass er mit Erneuerung verbunden ist. Um für die Erneuerung gewappnet zu sein, empfahl der Botschafter zum Frühlingsfest eine kasachische Spezialität, die nur einmal im Jahr zubereitet wird: die Naurys-Köshe. Diese besteht aus sieben Zutaten: Weizen, Hirse, Bohnen, Fleisch, Wasser, Salz und Ayran und dient als Wundermittel für gute Gesundheit. Anschließend wurde das Konzert eröffnet.

Christian Grosse