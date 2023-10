Kasachstans Außenminister Murat Nurtleu hat sich in dieser Woche mit Vertretern mehrerer deutscher Unternehmen getroffen, um Möglichkeiten zur Umsetzung gemeinsamer Investitionsprojekte in Kasachstan zu besprechen.

So zeigte sich die deutsche EMAG Gmbh, die Maschinen und Produktionsanlagen für die Teilebearbeitung in der Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Bergbauindustrie herstellt, an einer Lokalisierung der Produktion in Kasachstan interessiert.

Während des Treffens mit Vertretern der WIS Kunststoffe GmbH wurden die Pläne des Unternehmens zum Bau einer Anlage zur Herstellung von Polymerkunststoffen und Komponenten in Kasachstan besprochen.

Die PSE Engineering GmbH wiederum ist interessiert an der Eröffnung eines Montagewerks in Kasachstan. Für das Ingenieurunternehmen, das in den Bereichen Prozessmodellierung, Mechanik und Pipelinetechnologien aktiv ist, ist der zentralasiatische Raum aufgrund der hohen Nachfrage nach modernen technologischen Lösungen in der Öl- und Gasindustrie wichtig. Es hat bereits mehrere Projekte zur Entwicklung und Lieferung von Ausrüstung für eines der inländischen Öl- und Gasunternehmen umgesetzt.

DAZ

