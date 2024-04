Immer wieder werden in Kasachstan Frauen Opfer von schwerer häuslicher Gewalt. Ein besonders aufsehenerregender Prozess erschüttert aktuell das Land. Die Resonanz reicht bis in die deutsche Hauptstadt.

Im Zentrum Berlins haben am Wochenende mehrere Dutzend Menschen gegen häusliche Gewalt in Kasachstan protestiert. Die Protestierenden, die sich am Bahnhof Potsdamer Platz versammelten, hielten Transparente nach oben, auf denen unter anderem härtere Strafen für die Täter und mehr Rechte für Frauen gefordert wurden. Auf Russisch, Englisch und Deutsch hieß es unter anderem: „Wir brauchen keine Blumen, sondern Sicherheit“, „Der Platz der Frau ist dort, wo sie will“ oder „Echte Liebe tut nicht weh“.

Laut dem russischsprachigen Sender von Deutsche Welle, der über die Aktion berichtete, ging der Protest nicht von größeren bekannten NGOs aus, sondern von einzelnen Privatpersonen. Auch männliche Teilnehmer waren demnach unter den Protestierenden.

Prozess gegen Ex-Wirtschaftsminister rüttelt das Land auf

Die Aktion geschah insbesondere vor dem Hintergrund des Prozesses gegen Kasachstans ehemaligen Wirtschaftsminister Kuandyk Bischimbajew. Die Anklage wirft ihm vor, im vergangenen Jahr seine Ehefrau Saltanat Nukenowa mit besonderer Brutalität in der VIP-Kabine eines Restaurants ermordet zu haben. Bischimbajew selbst verneint seine Schuld und erklärte vor Gericht, seine Frau sei nach erheblichem Alkoholkonsum im Streit gestürzt.

Videoaufnahmen, die vergangene Woche im Gericht ausgewertet wurden, belasten den Ex-Politiker jedoch schwer. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie Bischimbajew auf seine Frau eintritt. Außerdem wurde bekannt, dass er statt eines Krankenwagens eine Wahrsagerin rief, als das Opfer das Bewusstsein verlor, und dass er einen Verwandten bat, belastendes Videomaterial zu löschen.

Das laufende Verfahren sorgt in Kasachstan für großes öffentliches Interesse. Immer wieder kommt es zu Fällen häuslicher Gewalt, die nicht geahndet werden. Im Sinne des Konzepts von „Ujat“ (kasachisch für „Scham“) findet vielmehr oft eine Täter-Opfer-Umkehr statt und Frauen werden von anderen Mitgliedern der Gesellschaft für das Scheitern von Ehen verantwortlich gemacht. Mit feministischen Aktionen und Protesten – v. a. rund um den Internationalen Frauentag am 8. März – versuchen feministische Initiativen seit Jahren, auf die Missstände im Land aufmerksam zu machen.

