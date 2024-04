Kasachstans Tennis-As Elena Rybakina feiert weitere Erfolge – diesmal in Deutschland. Im Finale des WTA 500 in Stuttgart setzte sich die 25-jährige gebürtige Moskauerin gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine durch.

Der Porsche Tennis Grand Prix – so der offizielle Name der Veranstaltung – fand vom 13. bis 21. April statt. Es war bereits Rabykinas dritter Sieg bei einem WTA-500-Wettkampf in diesem Jahr. Zuvor hatte die Tennisspielerin bereits Titel im australischen Brisbane und in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) geholt.

Zu den Gratulanten Rybakinas in Stuttgart gehörte auch Nurlan Onzhanov. Der Botschafter Kasachstans in Deutschland beglückwünschte die Athletin persönlich zu ihrem Erfolg in zwei Sätzen (6:2, 6:2). Er nannte den Sieg wohlverdient und überzeugend und wünschte Rybakina für die Zukunft weitere Erfolge.

Nach dem Spiel dankte die Tennisspielerin bei der Siegerehrung ihrem Team, ihrem Trainer und allen Kasachstanern, die ihr die Daumen gedrückt hatten. Für den Gewinn des WTA-Turniers 2024 erhält Elena Rybakina 500 Ranglistenpunkte und einen Porsche.

