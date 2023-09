Renata Trischler ist Koordinatorin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) innerhalb der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN). 2019 nahm sie am Festival der Deutschen Kultur in Astana teil und schildert, wie sie die damaligen Festlichkeiten erlebte.

Farbenpracht, Jugend in Tracht, deutsche Tänze und Traditionen, Vielfalt, deutsche Sprache und eine tolle Gastfreundschaft unserer Landsleute in Kasachstan – das sind die Bilder, die meine Erinnerungen an das vergangene X. Republikanische Festival mit dem Namen „Wir sind zusammen“ vom 26. bis 29. September 2019 ausmalen.

Die einwandfreie Organisation konnte die Gäste des Festivals drei Tage lang verwöhnen und gleichzeitig spürte man in diesen Tagen in der kasachischen Hauptstadt einen Hauch der deutschen Kultur, was auch von den einheimischen Bewohnern mit Sympathie bemerkt wurde.

Besonders bemerkenswert fand ich die Programme, die die Jugend und die Jugendarbeit in den Fokus rückten – der Wettbewerb für junge Talente „Neue Namen“, Workshops, an denen viele Festivalteilnehmer aktiv teilnahmen und lernten, wie man typisch deutsche Schmuckstücke anfertigt oder deutsche Spiele mit Tanz und Gesang spielt. Jede kasachische Region und jede Stadt, in der noch heute Deutsche leben, präsentierten im großen Foyer der Schule Mahambet Utemisov in Nursultan typische Schmuckstücke und handgefertigte Kunstwerke aus ihrem Gebiet – und immer mit großem Interesse und vielen gut gelaunten Teilnehmern.

Ich danke für die Einladung damals und war gerne dabei!

Renata Trischler, AGDM Koordinatorin