Der Besitzer des „kleinen Deutschlands am Ishim-Ufer“ – des Greenwood-Camps – über das Leben der einheimischen Geschäftsleute und die Gründe, warum Kasachstan es nicht schafft, die Tourismusindustrie im internationalen Maßstab zu entwickeln.

Sergej Schenknecht ist seit 1988 im Geschäft. Er bezeichnet sich selbst als „Echo der Sowjetzeit“: In den 80er Jahren der Perestroika begann er mit Genossenschaften, in den schwierigen 90er Jahren kaufte er Waren an der Börse, ging zweimal in Konkurs, hatte es mit schwerreichen Gangstern und skrupellosen Geschäftemachern zu tun.

Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Sergej Schenknecht in den gegenwärtigen Bedingungen der globalen geopolitischen Herausforderungen nur positive Aspekte sieht – so werden die heutigen Zeiten in den Medien gemeinhin bezeichnet. Bei anderen ist das Glas halb leer, bei Sergej ist es immer voll. Das Wichtigste ist, nicht den Mut zu verlieren, sich an neue Trends anzupassen; keine Angst zu haben zu handeln und beharrlich voranzugehen. Schließlich besteht das Geschäft in der Überwindung von Schwierigkeiten. Davon ist der optimistische Unternehmer aus der Region Nordkasachstan überzeugt.

Herr Schenknecht, leben die einheimischen Geschäftsleute heute gut?

Das ist unterschiedlich. Aber im Prinzip sehe ich keine Einschränkungen oder Hindernisse für den Aufbau eines Unternehmens in Kasachstan. Die unternehmerische Tätigkeit hat sich im Vergleich zu früher enorm entwickelt. Was hindert sie daran? Wahrscheinlich die Instabilität, die heute überall auf der Welt zu beobachten ist. Obwohl ich sie nicht als kritisch betrachte. Ja, die unternehmerische Tätigkeit hat abgenommen – die Geschäftsleute sind verunsichert. Aber ich glaube, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Es gibt Chancen, und zwar gewaltige. Die jungen Leute sollten sie vor allem sehen und nutzen.

Wo kann man sich in der Region Nordkasachstan erholen?

Ich besitze keine statistischen Daten, aber nach meinen Beobachtungen hat sich die Zahl der Erholungsobjekte auf dem Territorium der Region Nordkasachstan verdreifacht. Die berühmtesten und prestigeträchtigsten Orte – die „kleine Schweiz“ Nordkasachstans – sind die Seen Shalkar und Imantau. Herrliches Wasser, atemberaubende Natur, reinste, ozonreiche medizinische Luft… Es gibt nichts Schlimmeres als die europäische Schweiz. An den Seen gibt es eine große Anzahl von Touristenunterkünften, und sie sind alle sehr gefragt. Dieses Jahr habe ich versucht, dort ein Haus für ein paar Tage zu mieten, aber es hat nicht geklappt! Bis Ende August gibt es keine freien Zimmer. Im Prinzip entwickelt sich der Tourismus an den Seen Shalkar und Imantau, trotz kleinerer Schwierigkeiten und Ungereimtheiten.

Viele Kasachstaner wissen nichts von diesen beeindruckenden Orten…

Das ist natürlich schlecht. Wir haben auch einen recht interessanten See. Er heißt Mengiser. Er hat Heilschlamm, ist aber noch nicht erschlossen, obwohl er sehr gefragt ist. Vor nicht allzu langer Zeit haben Unternehmer das nahe gelegene Gebiet erschlossen, aber sie haben keine Kurhäuser oder Langzeitunterkünfte gebaut. Es ist möglich, bereits Anfang Mai an den See zu kommen, um den Heilschlamm kostenlos zu nutzen – das ist das Wichtigste. Ich glaube, dass dies ein sehr vielversprechender Ort ist – sowohl Einheimische als auch Russen gehen dorthin, um sich zu erholen und zu behandeln.

Petropawlowsk entwickelt sich derzeit rasant, und das gilt auch für die umliegenden Touristenorte. Die Straße zu unserem Lager führt durch das wunderschöne Gebiet der Kräheninsel, die fünfzehn Kilometer von der Stadt entfernt liegt. Zu Zeiten der Sowjetunion gab es hier Sommerpionierlager, und zwei der sieben ehemaligen Lager sind immer noch in Betrieb. Wälder, Haine, herumlaufende Ziegen, Lämmer, Schafe… Was für eine pastorale Aussicht. Es ist wie in der französischen Provence. Der ökologisch saubere Ishim-Fluss fließt um die Kräheninsel herum – wir haben weder chemische noch andere schädliche Industrien. Malerische Steilufer… Die Menschen kommen, erholen sich, tanken Kraft, genießen die Schönheit der Natur, in der wir eine touristische Basis aufgebaut haben – unser „kleines Deutschland“.

Warum ist Kasachstan Ihrer Meinung nach nicht in der Lage gewesen, die Tourismusindustrie in angemessenem Umfang zu entwickeln?

Das ist ein sehr komplexes Thema und ein langes Gespräch… Wenn es darum geht, eine Infrastruktur zu schaffen, die es der einheimischen Bevölkerung ermöglicht, sich zu erholen, dann wird sie gebaut, entwickelt und erreicht neue Dimensionen. Nicht nur Einheimische, sondern auch Ausländer kommen jeden Sommer in unser Camp, wenn auch nicht viele: Russen, Deutsche, Italiener. Ich kann mich des Besuchs des US-Botschafters in Kasachstan rühmen – er blieb drei Tage lang mit seiner persönlichen Garde. Wenn wir über den Tourismus in Kasachstan als internationale Klasse sprechen, sollten wir mit Flughäfen, Straßen, Wasser- und Abwasserinfrastruktur, Gas anfangen – wir leben in einem kalten Klima….

Das Tourismusgeschäft erfordert große und langfristige finanzielle Investitionen. Wissen Sie, wie das internationale Tourismusgeschäft in anderen Ländern aufgebaut wurde? Nehmen wir Ägypten als Beispiel. Im Jahr 1970 kamen ausländische Investoren an die Wüstenküste des Roten Meeres. In Sharm el-Sheikh waren es vor allem Italiener und in Hurghada Deutsche. Sie gaben etwa 30 bis 40 Milliarden Dollar für die gesamte Infrastruktur aus, die bis heute besteht. Das ist eine riesige Menge an Arbeit, die die Investoren geleistet haben.

Letztes Jahr war ich in Vietnam, auf der Insel Phu Quoc, einer Kolonie Frankreichs. Der dortige Staat ist bestrebt, einen internationalen Ferienort zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde ein französisches Unternehmen eingeladen, das innerhalb von zehn Jahren zwei Städte auf der Insel gebaut hat. Die eine ist im Stil von Venedig: Kanäle werden verlegt, ein großer Palast wird errichtet… Die zweite ist auf Felsen gebaut, in der Art von Nizza, Teneriffa: bunte Häuser an Berghängen, Strände, riesige Konzertbühnen. Jetzt bietet dieses französische Unternehmen Unternehmern – nicht nur einheimischen – an, in die Städte zu kommen und einen Teil der Gebäude zu kaufen: ein Hotel, ein Restaurant, ein Café – Sie können den Standort wählen. Die sehr stabile Wirtschaft Vietnams lässt ausländische Investoren hoffen, dass sich das investierte Geld auszahlen wird.

Wir sprechen hier von Investitionen für zwanzig bis dreißig Jahre. Ich unterhielt mich mit einem Geschäftsmann, der im Landschaftsbau tätig ist und Hotels mit Blumen schmückt. Er sagte mir: Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist! Hotels werden gebaut, frische Blumen sind überall gefragt – die Angestellten arbeiten zwanzig Stunden am Tag und haben trotzdem keine Zeit, die Nachfrage im Blumengeschäft auf der Insel zu befriedigen… Das Tourismusgeschäft der internationalen Klasse wird also auf der Ebene des Staates entwickelt: Er hat eine Entscheidung getroffen und Investoren gefunden.

Das ist die Erfahrung der Welt. Es ist natürlich möglich, wie in Europa: langsam – ein paar Jahrhunderte – in aller Ruhe, in einer ruhigen Umgebung, zu verbessern, auszustatten… Damit es nach Jahrhunderten einen schönen Ort gibt, an den die Menschen kommen und sich erholen wollen.

Bekommen einheimische Unternehmer staatliche Unterstützung?

Ja, natürlich. Der Staat hilft, wo er nur kann. Vieles hängt von den Unternehmern selbst ab – persönliche Faktoren spielen eine wichtige Rolle. In diesem Jahr wurden beispielsweise neue Präferenzen eingeführt: Der Staat erstattet 10 Prozent der gesamten Baukosten.

Warum haben Sie sich entschieden, auf dem Gelände des Camps Hotelhütten im deutschen Baustil zu errichten?

Ich bin viel gereist und tue dies auch jetzt noch. Als ich den Ferienort El Gouna in Ägypten besuchte und die Geschichte des Ortes kennenlernte, hatte ich den Wunsch, irgendwie dazu zu passen. Ein Unternehmer kaufte dort ein Stück Wüste am Meer, baute eine Insel, auf der er eine Oase in Form von Venedig mit Kanälen und so weiter errichtete. Ich hatte vorher nicht vor, in den Tourismus einzusteigen, aber eine Reise nach El Gouna brachte mich auf die Idee: Warum nicht etwas Ähnliches in unserem Land machen? Mein Interesse war geweckt, ich begann zu studieren und zu versuchen…

Welche Dienstleistungen bietet Ihr Ferienzentrum an?

Der Campingplatz liegt praktisch an der Stadtgrenze – zu uns kommen Menschen, die ein Wochenende oder ein paar Tage Urlaub machen wollen. Wir veranstalten Hochzeiten, Geburtstage, verschiedene Feiern sowie Kultur- und Freizeitveranstaltungen. Auf dem Gelände des Campingplatzes gibt es ein Restaurant, Banketteinrichtungen und ein Hotel. Ungewöhnliches europäisches Gefolge, großes Freibad, köstliches Essen, Fahrräder, Volleyballplatz – all das ist gefragt. Wir arbeiten das ganze Jahr über, daher sind die Räumlichkeiten beheizt. Aber der Großteil der Besucher kommt natürlich in der Sommersaison.

Das Interview führte Marina Angaldt.

Übersetzung ins Deutsche: Annabel Rosin.