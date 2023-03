Seit 1955 kann man im Guiness-Buch der Rekorde Kurioses und Sagenhaftes nachblättern. Die aktuelle Auflage, die im November erschien, listet atemberaubende 2.697 Rekorde auf 256 Seiten auf. In der nächsten darf man sich auf jeden Fall auf einen weiteren aus Kasachstan freuen.

Das bei Einheimischen und Touristen beliebte Skigebiet ist zur „höchsten Nachtskipiste der Welt“ gekürt worden und hat sich damit einen Platz im Rekordbuch gesichert.

Offiziell festgestellt wurde der Rekord am Sonntag an der Station des Talgar-Passes. Dort übergab Preisrichterin Sheyda Subashi-Gemidzhi im Namen des Büros von Guiness World Records die zugehörige Urkunde den Direktor des Skigebiets, Rinat Abdrakhmanov.

„Heute ist ein sehr wichtiger Tag für uns alle“, zeigte sich dieser erfreut. „Wir werden gerade Zeuge der Aufstellung eines Weltrekords. Für uns war das sehr schwierig, teuer und angesichts der Bauarbeiten mit einer sehr kurzer zeitlichen Frist. Ich wünsche allen, zu träumen. Haben Sie keine Angst, zu träumen, denn der Traum wird zum Ziel und das Ziel wird Wirklichkeit“, so Abdrachmanov weiter.

Nachtskilauf seit November 2021

Die Bedeutung des Ereignisses unterstrich auch die Anwesenheit von Sportminister Askhat Oralov, der betonte, dass die Auszeichnung „ein großer Erfolg für das ganze Land“ sei. „Natürlich haben wir ein riesiges Potenzial, Shymbulak ist eine der wichtigsten Etappen auf dem Weg zur Entwicklung des Tourismus in unserem Land“, sagte er.

Der Nachtskilauf auf 3.200 Metern über Null wurde im November 2021 eingeführt. Laut den Betreibern des Skigebiets nahmen in der Saison 2021/2022 mehr als 50.000 Besucher am Nachtskifahren teil, in der aktuellen Saison sogar schon fast 55. Insgesamt besuchten in der Saison 2021/22 mehr als eine Million Menschen das Ressort.

Das erste Guiness-Buch der Rekorde wurde 1955 von der Guinness-Brauerei in Auftrag gegeben und in Irland veröffentlicht. Die Idee hatte der damalige Geschäftsführer der Brauerei, Sir Hugh Beaver.

DAZ