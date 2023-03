Die Sonne scheint, es wird langsam wärmer, die Natur wacht auf. In den Deutschstunden sprechen und lesen die Schülerinnen und Schüler über Feste, die im Frühling gefeiert werden. Das wichtigste von ihnen in Kasachstan ist Nauryz. Die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen, die vor kurzem die DSD-I-Prüfung geschrieben haben, stellen die wichtigsten Bräuche rund um dieses farbenfrohe Ereignis in einem kleinen Beitrag für die DAZ vor.

In unserer hektischen Welt dreht sich viel um Arbeit, und auch privat ist man stets bestrebt, alles rechtzeitig zu erledigen. Manchmal aber wollen wir uns einfach erholen und Spaß haben. Dafür wurden die Feiertage erfunden. Für uns sind das Tage, an denen wir Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen können. Der Frühling ist dabei besonders reich an internationalen Feiertagen. Hier feiern wir den Internationalen Frauentag, Ostern, den Ersten Mai, den Muttertag und weitere.

Neben internationalen Feiertagen hat jedes Land seine eigenen Feiertage. Auch von ihnen gibt es besonders viele im Frühling, wenn alles blüht und zum Leben erwacht. In Russland zum Beispiel feiert man die Fastnachtswoche (Maslenitsa), und in Kasachstan haben wir Feiertage im Frühling wie den „Tag der Dankbarkeit“ am 1. März, oder den Tag der Verliebten, der auch als Tag von Kosy Korpesch und Bayan Sulu bezeichnet wird. Die meisten Festtage im Frühling werden in Kasachstan allerdings anlässlich der Vereinigung der Menschen gefeiert. Heute möchten wir über das beliebteste Fest, das Nauryz heißt und im März gefeiert wird, schreiben. Das Nauryz-Fest ist unser volkstümliches „neues Jahr“.

Nauryz ist UNESCO-Kulturerbe

Nauryz ist ein sehr altes Fest. Es ist ein persischer und türkischer Feiertag, dessen Wurzeln auf den Zoroastrismus zurückgehen. Wenn die Tag-und-Nacht-Gleiche im Frühling kommt, freuen sich die Menschen darüber, dass der Winter vorbei ist. Das Wort „Nauryz“ stammt aus der persischen Sprache und wird als „Neuer Tag“ übersetzt, was eigentlich „Wiederbelebung der Natur“ bedeutet. In Ländern, wo Nauryz gefeiert wird, glauben die Menschen daran, dass sie im neuen Jahr – das mit dem Beginn des Frühlings anfängt – umso glücklicher werden, je mehr sie einander Geschenke machen.

Nauryz wird in verschiedenen Ländern unterschiedlich gefeiert. In Tadschikistan zum Beispiel werden Kerzen angezündet. Aber es gibt eine Sache für alle: Um im neuen Jahr glücklich und erfolgreich zu sein, muss man das Haus putzen, Schulden begleichen und sieben Gerichte zubereiten. Es ist noch zu erwähnen, dass am 30. September 2009 das Nauryz-Fest auf Initiative der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde.

Speis und Trank zum Frühlingsfest

Und welche Gerichte werden während des Nauryz-Festes gekocht und gegessen? Am Nauryz ist es in Kasachstan üblich, verschiedene traditionelle Gerichte wie Baursak, Beschbarmak, Nauryz-Kozhe und weitere zuzubereiten. Baursak ist ein traditionelles Gebäck, das in Form von kleinen runden Brötchen zubereitet wird. Das Wort stammt von den Wörtern „bauyrlasu“, „bauyr“ und wird als „Streben nach Einheit“ übersetzt. Beschbarmak ist ein kasachisches Nationalgericht, das aus Lamm-, Rind- oder Pferdefleisch zubereitet wird. Das Wort Beschbarmak bedeutet „fünf Finger“.

Traditionell ist es in kasachischen Familien üblich, Ehrengäste mit Beschbarmak zu bewirten. Nauryz-Kozhe ist die Suppe der kasachischen und kirgisischen nationalen Küche für das Nauryz-Fest. Diese Suppe ist ein Symbol für Wohlstand im kommenden neuen Jahr, und sie besteht mindestens aus sieben Zutaten wie zum Beispiel Milch, Fleisch, Öl, Zwiebel, Hirse, Reis, Mais. Und was bereitet man während Nauryz zum Tee zu? Man macht eine Süßigkeit, die Zhent heißt, deren Rezept seit der Antike übermittelt wurde.

Wettstreit der Sänger

In der Nacht vor dem Feiertag werden verschiedene Behälter mit Getreide, Milch, Ayran (Kefir) und Quellwasser gefüllt, so dass man für das Wohlbefinden im neuen Jahr sorgt. Am ersten Tag des Nauryz-Festes begrüßen sich alle mit den Worten „Mit der Geburt des Frühlings!“ sowie „Herzlichen Glückwunsch zum Nauryz-Fest!“ In der Morgendämmerung pflanzt man die Bäume, reinigt die Quellen. Bis Mittag richtet man den Dastarkhan (feierlichen Tisch). Sieben Gäste müssen zum Tisch eingeladen werden. Vor und nach dem Essen werden Gebete zu Ehren der Vorfahren gelesen. Dann kommt die Zeit für Unterhaltung.

Die Feier wird von besonderen Liedern, Aufführungen und Wettbewerben begleitet. Am Abend versammeln sich Akyns (Improvisationsdichter, Sänger) zu „Aitys“ (improvisierter Wettkampf). Sie treten gegeneinander an und demonstrieren ihre musikalischen und poetischen Talente. Der Tag endet mit einem Lagerfeuer. In Kasachstan wird Nauryz offiziell drei Tage lang gefeiert, und während dieser Zeit finden in den Städten und Dörfern verschiedene Konzerte, Ausstellungen, Spiele, Wettbewerbe, Märkte statt.

Wir, die Schülerinnen und Schüler der Nazarbayev-Schule für Chemie und Biologie der Stadt Almaty, gratulieren allen Leserinnen und Lesern der Deutschen Allgemeinen Zeitung zum Nauryz-Fest und wünschen allen Gesundheit, Glück, Wohlstand und Frühlingslaune!

Autoren: Jamilya Tokhtarova (Vorspann), Kenessary Uali, Diana Gainidinova, Romina Tyan, Saniya Oteuli, Aliaskar Bekbolat (Haupttext)