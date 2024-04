Spendenaktion der Deutsch-Kasachischen Gesellschaft

Kasachstan erlebt zurzeit die schlimmste Naturkatastrophe seit 80 Jahren. In 10 von 17 Regionen wurde durch die massiven Überflutungen der Katastrophenfall ausgerufen. Stark betroffen sind die Gebiete Abaj, Aqmola, Aqtöbe, Atyrau, Westkasachstan, Qaragandy, Qostanaj, Pawlodar, Ulytau im Norden und Nordwesten Kasachstans.

Über 60 besiedelte Orte und Städte sind durch die Fluten von der Außenwelt abgeschnitten. Tausende Häuser, Landwirtschaftshöfe stehen unterm Wasser und sind zerstört. Mehr als 114.000 Menschen wurden aus den überfluteten Gebieten evakuiert, darunter 40.000 Kinder. Mehr als 107.000 Nutztiere wurden in Sicherheit gebracht.

Die Bevölkerung und die Regierung Kasachstans tun alles, um dem Hochwasser standzuhalten und die Folgen der Überflutungen zu beseitigen. Doch die Lage droht sich zu verschärfen: Den Meteorologen zufolge wird der Wasserstand aufgrund des Zuflusses aus den Oberläufen unter anderem des Flusses Ural in den nächsten Tagen weiter ansteigen.

In dieser Situation ruft die Deutsch-Kasachische Gesellschaft zu einer Spendenaktion auf ihrer Seite www.dekasges.de auf, um Solidarität mit den von der Flut betroffenen Menschen in Kasachstan zu zeigen und sie zu unterstützen. Daneben lädt die Gesellschaft Interessierte zu einer Benefiz-Veranstaltung am 18. April ein, um mehr über die Situation vor Ort sowie die notwendigen Schutz- und Wiederaufbauarbeiten zu erfahren und zu diskutieren.

Datum: 18 April 2024, Donnerstag, um 12.30-14.00 Uhr

Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt unter dem Link: https://forms.gle/JRc4DqfoLEZCgcFC9

Ort: Hotel „Titanic“, Französische Straße 30, 10117 Berlin.

