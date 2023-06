Woran denken die Schüler, wenn sie das Wort Sommer hören? Die erste und die wichtigste Assoziation ist hier bei allen sicher in erster Linie mit den Sommerferien verbunden. Die Grundschülerinnen und Grundschüler freuen sich, dass sie drei Monate frei haben und sich erholen können. Die Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler freuen sich auf die freie Zeit, wenn die Prüfungen vorbei sind.

Während der Sommerferien versucht man, mehr Zeit mit der Familie und mit den Freunden zu verbringen, worauf die Kinder sich riesig freuen. Und natürlich sind die Sommerferien die beste Zeit, um etwas Neues zu entdecken, sich zu entwickeln und zu reisen. In diesem kurzen Artikel schreiben die Elftklässler der Nazarbayev Intellectual School für Chemie und Biologie der Stadt Almaty darüber, welche Bedeutung die Sommerferien für sie haben und was sie während dieser Zeit machen.

Jamilya Tokhtarova

Die Sommerferien sind immer eine schöne Zeit für mich, weil sie die Zeit sind, in der ich mich mit meiner Familie erholen, viele neue und alte Freunde treffen und verschiedene Besichtigungen in meinem Land machen kann. Jeden Sommer reise ich mit meiner Familie in Kasachstan. Zum Beispiel haben wir das Kaspische Meer, Burabai und den Alakol-See besichtigt. Also bemühen wir uns, heimatnahen Tourismus zu fördern, der außerdem nachhaltig sein soll. Das bedeutet, dass wir so wenig Sachen mitnehmen, wie es möglich ist. Außerdem bringen wir Mehrwegflaschen, Geschirr und Besteck nicht aus Plastik mit. Wenn wir reisen, wählen wir den Zug oder einen Reisebus statt des Flugzeuges, weil so weniger CO2-Emissionen entstehen. Außerdem folgen wir den Regeln, die besagen, dass man keine schädlichen Spuren hinterlassen und nur positive Laune sowie schöne Fotos vom Erholungsort mitnehmen soll.

Dinmukhamed Arbudu

Sommerferien bedeuten für mich Entspannung und Erholung. Ich verbringe sie gerne mit Freunden und Familie an Orten in meiner Stadt Almaty wie Medeo, wo ich spazieren und mich mit anderen unterhalten kann. Medeo hat eine saubere Luft und eine atemberaubende Aussicht. Es ist perfekt geeignet, um dem Stadtleben zu entfliehen. Dort kann man wandern, joggen oder Fahrrad fahren. Ich nutze die Ferien auch, um mich auf das nächste Schuljahr und meine Bewerbung an Universitäten vorzubereiten.

Miras Ausabayev

Sommerferien haben für verschiedene Leute unterschiedliche Bedeutungen. Für mich sind die Sommerferien die Zeit, sich um meine persönliche Entwicklung zu kümmern und sich zu erholen. Während der Sommerferien bin ich nicht gern zu Hause, weil ich meine Ferien mit meiner Familie auf Reisen verbringen möchte. Ansonsten ist es für mich auch wichtig, Zeit für meine Freunde zu haben, und so bemühe ich mich im Sommer, alle Pläne mit ihnen zu erfüllen. Während der Sommerferien hat man viele gute Unternehmungen, die in anderen Jahreszeiten unmöglich sind. Meine beliebteste Abwechslung in dieser Zeit ist das Schwimmen, und so fahre ich mit meiner Familie oft zu verschiedenen Seen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Erholung am Kapchagaj. Dort gibt es alles. Man kann Fußball und Volleyball spielen, Grillabende veranstalten – und am besten schwimmen! Einer der Vorteile dieses Ortes ist die kurze Fahrt dorthin, die nur circa eine Stunde von Almaty dauert.

Alikhan Damitov

Die DAZ wünscht allen Schülerinnen und Schülern in Kasachstan frohe und erholsame Schulferien, und hofft, dass sie in dieser Zeit Kraft tanken, um im nächsten Schuljahr richtig durchzustarten!