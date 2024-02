Die Kommunikation ändert sich rasant, wie sich an der immer schneller wachsenden Rolle von Sozialen Netzwerken zeigt. Ein Beispiel dafür ist das Social Media Marketing, das auch in Kasachstan einen Siegeszug erlebt.

Was ist SMM?

Social Media Marketing (SMM) ist eine Art von Marketing, das darauf abzielt, Kunden zu gewinnen, zu binden, und in sozialen Medien Waren oder Dienstleistungen zu verkaufen.

Social Media Marketing benutzt man, um mehr Umsatz durch größere Bekanntheit zu haben.

Wer braucht und nutzt SMM?

Tatsächlich wird SMM in verschiedenen Bereichen und von verschiedenen Organisationen und Menschen verwendet, so zum Beispiel von Unternehmen, Geschäftsleuten, Bloggern. Um SMM erfolgreich anzuwenden, braucht man manchmal auch die Unterstützung von SMM-Spezialisten, die die Waren in Sozialen Netzwerken bewerben. Dies geschieht, wenn zum Beispiel das Geschäft gerade eröffnet wurde oder ein neues Produkt erschien. Oder wenn die Nachfrage nach Waren sank und die Anzahl der Kunden abnahm. Die Nutzung unterschiedlicher sozialer Netzwerke hängt von verschiedenen Faktoren ab. So wurde zum Beispiel festgestellt, dass junge Menschen öfters Instagram bevorzugen und ältere Menschen häufiger Facebook nutzen.

Wie sieht der Job eines SMM-Spezialisten aus?

Man kann einmal pro Woche in den Laden kommen, nimmt Videos mit bestimmten Waren auf, fotografiert sie und veröffentlicht das Material. Die Hauptaufgabe eines SMM-Spezialisten ist es, die richtigen Zielgruppen zu finden und für eine bestimmte Altersgruppe geeignete Inhalte über Waren zu posten. Jeder entscheidet selbst, ob SMM in seinem Leben intensiv benutzt werden sollte.

Welchen Stellenwert hat SMM in Kasachstan?

Wenn man auf Kasachstan schaut, ist es offenkundig: SMM hat hier ein besonders großes Potential, da immer mehr Menschen in den sozialen Netzwerken aktiv sind und bei sämtlichen neuen Trends dabei sein wollen.

Zu den wichtigsten und beliebtesten Sozialen Netzwerken gehört Instagram. Viele Unternehmen in Kasachstan, darunter Gastronomiebetriebe u. ä., haben statt einer Website nur einen Instagram-Account. Da die Gehälter in vielen Branchen niedrig sind, verdienen sich nicht wenige Menschen mit SMM-Tätigkeiten etwas dazu oder arbeiten gleich als Freelancer in diesem Bereich. Sie schätzen dabei die flexiblen Arbeitszeiten. Einige SMM-Freelancer berichten, dass sie mit ihrer Tätigkeit um die 500.000 Tenge pro Monat (knapp unter 1.000 Euro) verdienen, wobei die Einnahmen je nach Auftragslage schwanken. Dass hierzulande immer mehr Wert auf SMM gelegt wird, zeigt unter anderem das Beispiel der Regierungspartei Amanat: Im Januar berichteten örtliche Medien, dass diese ihre Funktionäre und Abgeordneten mit SMM-Workshops schult.

Was sind die Chancen und Risiken?

SMM hat Auswirkungen auf Unternehmen und Kunden. Für erstere ist es wichtig, dass man dank SMM weltweit Bestellungen aufgeben und dazu noch Zeit sparen kann, weil das Ganze übers Internet abgewickelt wird. Die Unternehmen benutzen SMM, um ihre Waren und Dienstleistungen bekannter zu machen. Mit der Anwendung vom SMM kann man bestimmte Zielgruppen erreichen, die die Waren brauchen. Eine Gefahr liegt hier darin, dass SMM zu hohe Erwartungen wecken könnte und die Kunden oder Unternehmen deswegen am Ende unzufrieden sind. Manchmal entsprechen die Waren nicht der Realität oder es könnten Probleme mit der Lieferung vorkommen, dass man auf die Waren länger wartet als gedacht. Eine weitere Gefahr ist, dass Kunden vom Online-Shopping abhängig werden können.

Der Artikel entstand mit Unterstützung der Deutschlehrerinnen G. Badygulova, M. Akhmetzhanova.

Laura Lazarenko, Gymnasium Nr. 68, Almaty

