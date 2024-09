Das Goethe-Institut Kasachstan sucht zum 01.11.2024 eine*n engagierte*n Kolleg*in Sachbearbeiter*in Presse-und Öffentlichkeitsarbeit befristet bis zum 31.10.2025.

Dabei umfasst Ihr Aufgabengebiet im Wesentlichen:

– Koordination, Durchführung und Evaluation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

– Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen, Projekten und Kampagnen

– Kontakt- und Netzwerkpflege

– Medienbeobachtung und -analyse

– Konzeption, Gestaltung und redaktionelle Betreuung der Social Media-Kanäle

– Übersetzungen, Redaktion und Lektorat von Texten

Mitarbeit bei:

– Redaktionelle Betreuung des Internet- und Intranetauftritts des Instituts

– Konzeption und Umsetzung von Marketingstrategien

– Großprojekten

Anforderungen:

– Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung

– Mehrjährige Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einer Kulturinstitution oder vergleichbaren Einrichtung

– Sehr gute Sprachkenntnisse im Russischen, Kasachischen und Deutschen

Kommunikationsgeschick

– Sehr gute Kenntnisse der lokalen Presseszene

– Routinierter Umgang mit den gängigen Social Media-Kanälen und entsprechenden Anwendungen

– Gute Kenntnisse des MS-Office-Pakets

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf, aussagekräftiges Motivationsschreiben und entsprechende Nachweise) nur in elektronischer Form in einem PDF-Dokument bis spätestens 09.10.2024 an: friederike.van-stephaudt@goethe.de.