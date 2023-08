Am 30. August feiert Kasachstan den Tag der Verfassung. Für die junge Republik ist es ein wichtiger Tag, da die Verfassung die Grundlage für das politische System bildet und zugleich der staatlichen Unabhängigkeit und Souveränität des Landes Ausdruck verleiht. Angenommen vom Volk wurde sie in einem Referendum am 30. August 1995 – daher das Datum für den Feiertag. In Kraft trat sie kurze Zeit später – am 4. September des gleichen Jahres. Wenn die Kasachstaner ihre Verfassung in diesem Jahr feiern, ist allerdings etwas anders als sonst. Denn 2023 ist das erste Jahr nach Inkrafttreten der wohl weitreichendsten Verfassungsänderungen seit Bestehen des Landes. Im Sommer 2022 fand nämlich ein Referendum statt, in dessen Folge entsprechende Modifikationen beschlossen wurden. Es war das erste Verfassungsreferendum seit Inkrafttreten der Verfassung 1995. Die Wähler waren letztes Jahr aufgerufen, über eine Reihe von Änderungen abzustimmen, die ein Drittel aller Artikel betreffen. Wichtigste inhaltliche Punkte waren der formale Übergang vom suprapräsidentiellen Regierungsmodell zu einer präsidentiellen Republik und die Reduzierung der Amtszeiten des Staatsoberhauptes. Verfassungsreformen hatte es zuvor bereits viermal gegeben. Diese waren jedoch alle vom Parlament beschlossen worden. Die DAZ gratuliert allen Kasachstanern zu ihrem Verfassungstag.

