Kasachstans neuer Chef-Diplomat in Wien ist ein alter Bekannter: Präsident Kassym-Schomart Tokajew ernannte den ehemaligen Außenminister Mukhtar Tleuberdi zum Botschafter Kasachstans sowie zum Ständigen Vertreter Kasachstans bei den internationalen Organisationen mit Sitz in Wien. Das berichtete der Pressedienst Tokajews in einer Mitteilung am Montag.

Tleuberdi übernimmt das Amt von Alibek Bakajew. Er leitete das kasachische Außenressort von September 2019 bis März dieses Jahres. Im Zuge von Neuwahlen und der Regierungsumbildung im Frühjahr wurde das Amt neubesetzt. Vorher war Tleuberdi stellvertretender Außenminister und Botschafter in einer Reihe von Ländern. Seine Karriere im Auswärtigen Dienst Kasachstans begann er 1993.

Am Dienstag empfing Präsident Tokajew seinen neuen Botschafter, um ihm seine Aufgaben zu erteilen. Dabei betonte er als Priorität den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit Österreich und den wichtigsten internationalen Organisationen in Wien. Dazu zählen unter anderem die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Organisation erdölexportierender Länder und die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO).