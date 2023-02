Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs wirbt der Westen verstärkt um Kooperation mit den zentralasiatischen Ländern, die auch enge Beziehungen mit Moskau unterhalten. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken wird diese Woche in Kasachstan die Amtskollegen der fünf Länder treffen.

Am Dienstag besucht der amerikanische Außenminister Antony Blinken zum ersten Mal in seiner Amtszeit Kasachstan. Die Visite ist Teil einer ganzen Reihe diplomatischer Termine Blinkens, für den es nach seinem Besuch in Astana noch weiter nach Taschkent und schließlich zum G20-Außenministertreffen in Neu-Delhi geht. In Kasachstan plant Blinken, sich mit den Außenministern der zentralasiatischen Länder im C5+1-Format zu besprechen. In einem vorab abgehaltenen Pressebriefing gaben hohe Funktionäre des US-Außenministeriums nun Details zu Sinn und Zweck der Reise bekannt

Der Ukraine-Krieg betrifft die Region wirtschaftlich

So solle es konkret um die Stärkung der multilateralen Zusammenarbeit der USA mit den Staaten Zentralasiens gehen, vor allem mit Blick auf die Wahrung der Souveränität, territorialen Integrität und Unabhängigkeit der jungen Republiken der Region. Das Treffen mit den fünf zentralasiatischen Außenministern in Astana bildet das „Herzstück“ von Blinkens Auslandsreise, wie der US-Staatssekretär für Süd- und Zentralasien, Donald Lu, gegenüber Pressevertretern betonte.

Laut dem Beamten habe kein US-Außenminister zuvor so viel Wert auf die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Dialogforums gelegt wie Blinken. Dies sei vor allem in der andauernden Invasion der Ukraine durch Russland und den damit verbundenen Schwierigkeiten für Zentralasien begründet. Mit dem Besuch Blinkens wolle Amerika seine Verlässlichkeit als Partner für die Region bekräftigen.

Ausnahmen für Kasachstan bei Sanktionen

Laut Staatssekretär Lu wollten die Vereinigten Staaten mit den zentralasiatischen Ländern einen Weg finden, um das Sanktionsregime gegen Russland aufrecht zu erhalten, ohne dabei die Wirtschaft der Region übermäßig zu belasten. Er verdeutlichte das am Beispiel Kasachstans, dem die Vereinigten Staaten Ausnahmen von Sanktionen eingeräumt hätten, damit kasachische Öl-Produzenten weiter Öl über russische Pipelines exportieren könnten. Dies sei als deutliches Signal an die Welt zu sehen, dass es völlig in Ordnung sei, kasachisches Öl zu kaufen – auch wenn es aus russischen Pipelines kommt. Lu bezieht sich hierbei auf das Caspian Pipeline Consortium (CPC). An der gemeinsamen Öl-Exportinfrastruktur Kasachstans und Russlands ist außer dem russischen Staatsunternehmen Transneft sowie der kasachischen Regierung auch der US-Konzern Chevron beteiligt.

Des Weiteren wurde bereits vorab bekanntgegeben, dass die Vereinigten Staaten ein Förderpaket in Höhe von 41,5 Mio. US-Dollar aufgelegt hätten, welches unter anderem die Volkswirtschaften Zentralasiens stärken und zum Aufbau alternativer Exportrouten ermutigen soll. Während der Außenministerkonferenz in Astana seien außerdem weitere Verlautbarungen zu einem tiefergehenden US-Engagement in der Region zu erwarten.

Lu zeigte sich überzeugt, dass nach Blinkens Besuch keine Zweifel mehr an der Ernsthaftigkeit der US-Bemühungen um Zentralasien bestehen würden.

dast.