Ein Kinderbuch zur Geschichte der Deutschen aus Russland, von Viktor Krieger, Stanimir Bugar und Artur Rosenstern. Illustriert von Wahe Hovhannisjan.

Das kürzlich im BKDR Verlag erschienene Kinderbuch „Von der Donau an die Wolga… und zurück“ erzählt in nur 14 kurzen Kapiteln die etwa 250-jährige abwechslungsreiche Geschichte der deutschen Auswanderer ins Russische Kaiserreich und ihrer Nachkommen.

Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlebten Menschen auf dem Gebiet des heutigen Deutschland Krieg, Geldnot und Hunger. Ihre Lebenserwartung war aufgrund der schlechten Versorgung sehr gering. Viele Menschen starben. Die Überlebenden mussten sich oft die nachfolgende wichtige Frage stellen: Wo und wie ermögliche ich meiner Familie eine bessere Zukunft? Viele Familien trafen schließlich die Entscheidung, es in einem fremden Land zu versuchen.

Das Buch stellt eine spannende Zeitreise nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche dar und vermittelt in einer kindgerechten Sprache das Grundwissen über die Auswanderung und das Leben der Deutschen im damaligen Russischen Reich vom 18. bis zum 20. Jahrhundert sowie später in der Sowjetunion.

Interessierte Vorleser kommen dabei ebenfalls auf ihre Kosten und werden Spaß am Kinderbuch haben. Das bunt bebilderte Kinderbuch mit sehr detailreichen Illustrationen zeigt, wie die deutschen Auswanderer im Russischen Kaiserreich eine neue Heimat fanden und ihr Leben dort gestalteten. Es erzählt darüber hinaus von ihren Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolgen in einer fremden Kultur. Die Leser werden auf eine faszinierende Reise durch die Geschichte mitgenommen und lernen dabei wichtige Dinge über die kulturelle Vielfalt und die Bedeutung von Migration, Heimat, aber auch tragischem Heimatverlust und einem erneuten Wiedereinleben in der neuen alten Heimat.

Heute leben hierzulande über drei Millionen Menschen, die hauptsächlich in den 1990er-Jahren aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion in ihre historische Heimat Deutschland „zurückgewandert“ sind. Das Buch eignet sich sehr gut als Geschenk für Kinder und Enkelkinder, die mehr über das frühere Leben ihrer Eltern und Großeltern erfahren möchten.

Bestellen können Sie das Buch direkt beim BKDR Verlag. Hardcover in Farbe, DIN A4-Format, Bestellnummer: 9462, Preis: 10,- EUR.

