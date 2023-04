In Almaty fangen die Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen an, zu überlegen, was und wo sie studieren wollen. Viele von ihnen möchten in Deutschland studieren, deswegen lernen sie Deutsch. Um das Studium in der deutschen Sprache zu schaffen, muss man in der Schule viel und gut lernen. Außerdem muss man unbedingt die Deutschprüfung erfolgreich bestehen. Während der Vorbereitung darauf schreiben die Schülerinnen und Schüler gern Artikel auf Deutsch. In diesem Beitrag widmen sich die Elftklässler der Nazarbayev Intellectual School für Chemie und Biologie der Stadt Almaty Themen, die für sie aktuell relevant sind. Jamilya Tokhtarova

Antibiotika – eine versteckte Gefahr hinter der Heilung

Woran denken wir, wenn wir das Wort Antibiotikum hören? Wahrscheinlich an schreckliche Krankheiten, die Tausende von Menschen auf der ganzen Welt früher getötet haben. Medizin und Wissenschaft konnten diese in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dank Antibiotika unter Kontrolle kriegen. Am 13. September 1929 zeigte Alexander Fleming auf einer Sitzung des Medical Research Club der Universität London zum ersten Mal seine zufällige, aber sehr aufregende Entdeckung. Es handelte sich um Penicillin, das erste Antibiotikum, das jemals verwendet wurde.

Für Ärzte ist es sehr praktisch, Patienten ein Antibiotikum zu verschreiben, das sie schnell heilt. Viele Menschen beginnen inzwischen aber selbst bei gewöhnlichem Husten oder Erkältung sofort, Antibiotika einzunehmen. Das wäre kein Problem, wenn sich nicht Bakterien, gegen die Antibiotika eingenommen werden, sehr schnell entwickeln würden. Sie teilen sich alle 20 bis 30 Minuten und vermitteln zudem einander ihre genetischen Informationen. Wenn also ein Bakterium eine Resistenz gegen ein Antibiotikum entwickelt hat, kann es dieses Gen leicht an andere Bakterien übertragen. Die Folge: Bei vielen Menschen wirken leichte Antibiotika nicht mehr, deshalb brauchen sie schon bei leichten bakteriellen Infektionen stärkere. Allerdings denken nur wenige darüber nach, wie sie behandelt werden, wenn sie an etwas wirklich Ernstem wie z.B. Tuberkulose, Cholera oder Malaria erkranken.

Was also tun? Die Medizin sieht Chancen in Viren, die die Fähigkeit haben, Bakterien zu fressen – sogenannte Bakteriophagen. Aber für deren breite Anwendung sind viel Forschung und Geld erforderlich. Bis dahin sollten die Menschen einfach bei der Anwendung von Antibiotika vorsichtiger sein und versuchen, einfache Erkältungen mit natürlichen Antibiotika wie Ingwer und Honig zu heilen. Aruzhan Kumarova

Auswirkungen der Smartphones auf Menschen

Heutzutage benutzen Leute in der ganzen Welt Smartphones. Manch einer nutzt seins sogar mehr als zehn Stunden täglich, was zum Problem werden kann – vor allem für die Gesundheit. Wer zu lange auf sein Display starrt, nimmt zum Beispiel Augenerkrankungen wie die später auftretende Altersbedingte Makuladegeneration in Kauf. Weitere Probleme sind Verspannungen im Nacken und Überlastungen im Schulterbereich. Schließlich muss man sich ständig beugen, um etwas auf den kleinen Bildschirmen eintippen zu können. Nicht zuletzt kann die exzessive Nutzung der Smartphones zu psychischen Problemen wie Depression, Einsamkeit, Schlafstörung und Sucht führen.

Das alles bedeutet nicht, dass man sofort aufhören soll, Smartphones zu benutzen. Schließlich haben sie ja viele nützliche Funktionen. Doch man kann einige Tipps beherzigen, um sich vor den negativen Auswirkungen ihrer Nutzung zu schützen. So kann man täglich Smartphone-Pausen einlegen und regelmäßig auf eine aufrechte Körperhaltung achten. Und atmen nicht vergessen beim Tippen! Abschließend lässt sich sagen, dass man nie etwas übermäßig nutzen soll. Dann kann man auch gesund und glücklich bleiben. Miras Aussabayev

Künstliche Intelligenz in der Programmierung

Künstliche Intelligenz ist ein System, das das Verhalten des Menschen wiederholt. Mit der Entwicklung von Technologien ist künstliche Intelligenz ein unentbehrliches Werkzeug in der Programmierung geworden und hat diese revolutioniert.

Die Verwendung der künstlichen Intelligenz in der Programmierung ermöglicht es, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, die Genauigkeit und Qualität des Programmiercodes zu erhöhen und die Möglichkeiten zur Schaffung innovativer Lösungen zu erweitern. KI-Programmierung umfasst viele Technologien, darunter Deep Learning, Machine Learning, neuronale Netze. Durch die Integration von KI-Technologien in Softwareanwendungen können Entwickler jetzt Programme erstellen, die in der Lage sind, aus Erfahrungen zu lernen und ihre Leistungen zu verbessern.

Noch eine wichtige Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Programmierung ist die Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben wie Testing und Fehlerbehebung. Insgesamt hat die Integration von KI in der Programmierung zu einer neuen Ära der Innovation und Automatisierung geführt, die es Entwicklern ermöglicht, Projekte zu schaffen, die selbstständig lernen und sich anpassen können, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Zhanibek Akhmetov

Künstliche Intelligenz in der Ausbildung

Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren eine große Bedeutung in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und unseres Lebens erlangt und die Ausbildung ist dabei keine Ausnahme. KI kann Lehrern und Schülern helfen, effektiver zu lehren und zu lernen. Ein Beispiel dafür ist die Anwendung von Chatbots in der Ausbildung. Diese können Fragen von Schülern schnell beantworten, was den Lehrern Zeit spart. KI kann auch genutzt werden, um personalisierte Lerninhalte zu erstellen, die den Bedürfnissen jedes einzelnen Schülers entsprechen. Durch die Analyse von Daten kann sich KI automatisch verbessern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von KI in der Ausbildung ist die Möglichkeit, Trends im Lernverhalten der Schüler zu erkennen. Dies kann dazu beitragen, die Leistungen der Schüler zu verbessern, indem Schwächen identifiziert und angegangen werden. Insgesamt bietet KI eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die Effizienz der Ausbildung zu verbessern. Es ist wichtig, dass sie immer unter Anleitung von Lehrern eingesetzt wird, damit die Schüler Unterstützung und Mentoring erhalten. Nurzhan Zukesh

Lesegewohnheiten und ihre Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung

Das klassische Lesen wird heutzutage oft durch das Internet ersetzt, wo die sozialen Netzwerke und Computerspiele mehr und mehr Aufmerksamkeit von den Benutzern auf sich ziehen. Normalerweise liest man, wenn man sich erholen oder etwas Neues erfahren oder lernen möchte. Doch welche Auswirkungen hat das Leseverhalten auf die Entwicklung der Persönlichkeit?

Erstens wird das Allgemeinwissen durch das Lesen erweitert. Man findet ja in den Büchern nützliche Informationen und sieht in ihnen das Leben aus verschiedenen Blickwinkeln. Zweitens kann man etwas Gutes in sich entwickeln, während man über gute Charaktere in Büchern liest. Drittens entwickelt das Lesen den emotionalen Teil einer Person, weil man durch das Lesen von den Gefühlen der Charaktere erfährt.

Es gibt paar Tipps, wie man lesen soll. So ist es sehr wichtig, während des Lesens genug Licht zu haben, damit sich die Sehkraft nicht verschlechtert. Falls das Lesen zu viel Zeit von Jugendlichen in Anspruch nimmt, sollte man für eine bestimmte Zeit eine Pause einlegen. Abschließend lässt sich sagen, dass die Lesegewohnheit eine bedeutende Rolle im Leben der Jugendlichen spielt und eine nützliche Wirkung auf die Entwicklung der Persönlichkeit hat. Dinmukhamed Arbudu

Positive Wirkung des Mannschaftssportes auf wichtige Kompetenzen

Mannschaftssportarten können nicht nur Sozialisation und Erholung bieten, sondern auch die Leitungskompetenz entwickeln. Mannschaftssport trägt zur Verbesserung sowohl der physischen als auch der psychischen Gesundheit von Lernenden bei. Das ist sehr wichtig für Entwicklung des jungen Organismus, da langes und kontinuierliches Lernen zu gesundheitlichen Problemen wie einer schwachen Sehkraft, Haltungsstörungen und Muskelschwäche führen kann.

Darüber hinaus wird eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt durch Mannschaftssportarten gefördert: die zur Zusammenarbeit. In einem Team lernen die Spieler, wie man zusammenarbeitet, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das bedeutet, dass sie lernen müssen, ihre individuellen Fähigkeiten und Stärken zu nutzen, um das Team als Ganzes voranzubringen. Den Schülern werden diese Fähigkeiten in Zukunft nicht nur bei der sozialen Anpassung und im persönlichem Leben helfen, sondern auch bei der Arbeit. Eine weitere wichtige Fähigkeit, die man sich im Mannschaftsport aneignet, ist das Treffen schneller Entscheidungen. Um ein Ziel zu erreichen, muss man für große Verantwortung bereit sein.

Von den wertvollen Fähigkeiten, die der Mannschaftssport vermittelt, profitieren Lernende ein Leben lang. Deshalb ist es wichtig, dass die Schulen solche Sportarten fördern und die Schüler ermutigen, daran teilzunehmen. Alikhan Damitov