Das virtuelle Museum der Deutschen in Kasachstan – wiedergeburt.asia – sammelt Gegenstände der deutschen Kultur aus dem ganzen Land. Allerdings gibt es nur wenige Exponate zum Thema Weihnachten.

Das heilige Fest hat die Deutschen immer begleitet, aber in den schwierigen Jahren des Krieges, der Deportation und der antireligiösen Politik des Staates war es unmöglich, Weihnachten in vollem Umfang zu feiern. Die Wahrnehmung der Merkmale eines religiösen Feiertags hätte die Situation der Sondersiedler verschlimmern können. In den Dokumenten, die unser Museum ebenfalls sammelt, wird bezeugt, dass in den ersten Kriegsjahren das Weihnachtsfest in den Familien der Deportierten auf ganz besondere Weise gefeiert wurde: Man sprach einfach über das Fest, erinnerte sich daran und erzählte seinen Kindern davon.

Wann immer sich eine Gelegenheit bot, organisierten die Erwachsenen einen Weihnachtsbaum mit Geschenken darunter. Der „Weihnachtsbaum“ konnte aus zugeschnittenem Zeitungspapier bestehen, aber auch Tannenzweige, ein Baum oder Saxaul waren geeignet. Ein solcher symbolischer Weihnachtsbaum wurde mit Teigfiguren geschmückt, und die Geschenke bestanden aus gebackenen Kürbis- und Rote-Bete-Stücken. Die Erwachsenen lernten mit den Kindern im Voraus Weihnachtslieder und sangen sie gemeinsam. Auf diese Weise wurden die Traditionen des Festes in der Familie bewahrt. In der Nachkriegszeit wurde in den Dörfern, in denen Deutsche lebten, Weihnachten in größerem Umfang gefeiert: mit Pelznickel, Christkind, Lebkuchen und Leckereien.

An Weihnachten und Silvester versuchten die Hausfrauen, einen festlichen Tisch zu decken.

Die ganze Familie und Freunde kamen zusammen. Die Frauen bewahrten vor Weihnachten Rote Bete auf und stellten daraus „Honig“ her, den sie dem Teig beifügten. Sie stellten selbst Formen her und formten aus diesem Teig Kekse in Form von Blumen, Sternen, Tieren und Vögeln. Auf der Grundlage des Reichtums konnten sie Schinken, Würste aus eigener Herstellung, verschiedene Arten von Speisen, Tee, Kissel und Kwas servieren.

Eines der beliebtesten Themen für Deutschstämmige

Im Mittelpunkt des Festes stand der Weihnachtsbaum, der am Heiligabend aufgestellt und schön geschmückt werden sollte. Der Baum blieb auch am Silvesterabend stehen. Ganze Familien, Babys und Jungvermählte wurden um ihn herum fotografiert. Eine Sammlung solcher Fotos aus dem Fundus des Lissakowsk-Museums für Geschichte und Kultur wird in unserem Museum in der Kategorie „Fotografien. Digitale Aufnahmen“ präsentiert, Exponate 1.1.86-1.1.96.

In Museen aufbewahrte Objekte zeigen, wie Elemente traditioneller deutscher Weihnachtsattribute das ferne Kasachstan erreichten. In diesem Fall handelt es sich um die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Seit den 1970er Jahren haben sich die Kontakte zwischen ethnischen Deutschen aus der UdSSR und der DDR ausgeweitet.

Heutzutage ist das Thema Weihnachten eines der beliebtesten Themen in der Kultur und Kreativität der Deutschstämmigen Kasachstans. Diese farbenfrohen und originellen Werke der Volksmeister spiegeln die Traditionen des Festes wider, vermitteln dem Publikum das Gefühl der Kindheit, eine freudige Stimmung und die Erwartung eines Wunders.

Tamara Wolkowa, Kandidatin der Geschichtswissenschaften, Honorarprofessorin der Deutsch-Kasachischen Universität

Übersetzung: Annabel Rosin

Teilen mit:

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia