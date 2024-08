Die Olympischen Spiele in Paris gehen weiter, und auch in der zweiten Turnierwoche konnten sich Kasachstans Sportler bereits über Medaillen freuen.

Zwar ist das Land im Medaillenspiegel auf den 30. Platz abgerutscht. Dafür erfüllt die erste Medaille in der Disziplin Boxen die Kasachstaner mit Stolz. Hier musste sich am Mittwoch die zweifache Weltmeisterin Nazym Kyzajbaj zwar der aktuellen Weltmeisterin Wu Yu aus China geschlagen geben, konnte sich damit aber dennoch Bronze sichern. Bereits am Samstag hatte sich der Gymnast Nariman Kurbanow Silber gesichert.

Eine weitere Medaille hat zudem Demeu Schadyrajew bereits sicher. Der Ringer zog ins Finale ein und wird dort in der 77-Kilogramm-Gewichtsklasse mit dem Japaner Nao Kusaka um Gold streiten. Schadyrajew kommt dabei auch seine Erfahrung zugute. Er holte 2017 bei den Weltmeisterschaften der Ringer Silber sowie bei den Asienmeisterschaften 2015 und 2018 Bronze und Silber.

Unterdessen sind auch die ersten erfolgreichen Athleten Kasachstans in die Heimat zurückgekehrt. So wurde am Dienstag unter anderem der Goldmedaillengewinner Jeldos Smoetow von jubelnden Fans begrüßt.

