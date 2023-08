Tadschikistans Präsident Rahmon besucht Kasachstan, Kasachstans Staatschef Tokajew reist nacht Vietnam, EU-Abgeordnete zu Gesprächen in Astana und Bischkek – unser Wochenrückblick mit den wichtigsten Ereignissen aus Zentralasien.

Tadschikistans Präsident Emomali Rahmon besucht Kasachstan

Der tadschikische Staatschef Emomali Rahmon ist im Rahmen der Tage der tadschikischen Kultur nach Astana geflogen und hat dort seinen kasachischen Kollegen Kassym-Schomart Tokajew getroffen. Beide Präsidenten betonten die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder, sowie in den Bereichen Wasser und Energie. Laut Tokajew ist der Handelsumsatz zwischen Kasachstan und Tadschikistan in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 500 Millionen Dollar gestiegen, wobei das Volumen des gegenseitigen Handels auf 2 Milliarden Dollar erhöht werden soll.

Kasachstans Präsident besucht Vietnam

Kassym-Schomart Tokajew hat auf einer mehrtägigen Reise Vietnam besucht. In der Hauptstadt Hanoi traf er sich mit Präsident Võ Văn Thưởng. Beide Staatschefs vereinbarten eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Tourismus. So sollen Unternehmen beider Länder künftig leichteren Zugang zu den jeweiligen Märkten haben und Touristen aus beiden Ländern visumsfrei einreisen können. Tokajew besuchte mit seinem vietnamesischen Kollegen auch mehrere kulturelle Stätten und lud ihn zu einem Gegenbesuch in Kasachstan ein.

Tokajew nimmt an Treffen von BRICS-Plus-Format teil

Im Rahmen des BRICS-Gipfels in Südafrika hat sich Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew per Video zu der BRICS-Plus-Dialogsitzung zugeschaltet. Hierbei sprach er als amtierender Vorsitzender der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). In seiner Rede schlug er eine engere Zusammenarbeit der BRICS-Staaten und der SOZ in den Bereichen Sicherheit, Handel und Digitalisierung vor. Auch sollten die BRICS-Länder mehr Maßnahmen ergreifen, um das Ungleichgewicht bei der Nahrungsmittelversorgung in den Ländern zu verringern.

EU-Abgeordnete besuchen Kasachstan und Kirgisistan

Eine Delegation von Mitgliedern des Europäischen Parlamentes ist nach Astana und Bischkek gereist. Angeführt wurde die siebenköpfige Gruppe von David McAllister (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament. Bei dem Gespräch mit dem kasachischen Vizeaußenminister Roman Wassilenko ging es um die Zusammenarbeit in Energie- und Handelsfragen, aber auch um mögliche Visaerleichterungen für Kasachen. In Bischkek wurden die EU-Abgeordneten von Präsident Sadyr Schaparow empfangen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand hier Kirgisistans Umgehung von EU-Sanktionen gegen Russland.

Usbekistans Präsident Mirziyoyev zu Besuch in Aserbaidschan

Der erste Staatsbesuch nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl im Juli hat Usbekistans Staatschef Shavkat Mirziyoyev nach Aserbaidschan geführt. Bei ihrem Treffen in Baku lobten er und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Auch künftig wollen Aserbaidschan und Usbekistan in den Bereichen Handel, Industrie und Verkehr eng zusammenarbeiten. Zudem soll es mehr Direktflüge zwischen beiden Staaten geben.

Zusammengestellt von Johann Stephanowitz