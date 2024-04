Tokajew spricht in Astana vor Vertretern der SOZ-Staaten

In einer Rede vor Vertretern der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) am vergangenen Mittwoch in Astana betonte der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit. Er hob die Schlüsselbereiche Sicherheit, Wirtschaft und soziale Entwicklung hervor und nannte die SOZ eine entscheidende Plattform für den Dialog und die Kooperation zwischen den Mitgliedsländern. Tokajew rief dazu auf, gemeinsame Herausforderungen wie Terrorismus und Extremismus vereint anzugehen und unterstrich die Rolle Kasachstans als Bindeglied zwischen Ost und West. Investitionen in die regionale Infrastruktur seien essenziell, um Wohlstand und Stabilität in der Region voranzubringen, so Tokajew.

Tokajew besucht Usbekistan

Kassym-Schomart Tokajew hat eine offizielle Reise nach Usbekistan unternommen, um die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Während seines Besuchs traf er sich mit dem usbekischen Präsidenten Shawkat Mirzjyojew, um Fragen der bilateralen Zusammenarbeit zu besprechen. Die Gespräche konzentrierten sich auf die Vertiefung der Handelsbeziehungen, die Förderung von Investitionen und die Zusammenarbeit in Bereichen wie Wirtschaft, Sicherheit und Kultur.

Luftqualität in Zentralasien erhält schlechte Noten in Bericht

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht hat die Luftqualität in Zentralasien unter die Lupe genommen und wenig ermutigende Ergebnisse zutage gefördert. Die Studie ergab, dass mehrere Städte in der Region, darunter Bischkek, Duschanbe und Taschkent, mit ernsthaften Problemen in Bezug auf Luftverschmutzung zu kämpfen haben. Insbesondere wurden hohe Konzentrationen von Schadstoffen wie Feinstaub und Stickstoffdioxid festgestellt, die erhebliche gesundheitliche Risiken für die Bewohner darstellen. Diese Ergebnisse betonen die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit in Zentralasien.

Usbekistan: Vom Gasexporteur zum Gasimporteur

Usbekistan, einst ein bedeutender Gasexporteur, erlebt einen drastischen Wandel in seiner Energiepolitik, da das Land nun verstärkt Gas importieren muss. Dieser Umbruch wird durch sinkende Produktionskapazitäten und eine steigende Inlandsnachfrage angetrieben. Die Entwicklung hat weitreichende Auswirkungen auf Usbekistans Energiebilanz und stellt das Land vor neue Herausforderungen in Bezug auf seine Energieinfrastruktur.

Verdacht eines Ölaustritts im Kaspischen Meer

Ein möglicher Umweltunfall im Kaspischen Meer ruft in Kasachstan Besorgnis hervor. Ein Satellitenbild des kasachischen Ölfelds Kaschagan weise laut den Aussagen russischer Forscher Indizien einer Ölverschüttung von mindestens sieben Quadratkilometern auf. Offizielle Quellen verneinen diese Spekulationen. Sowohl die North Caspian Operating Company als auch der kasachische Energieminister Almasadam Satkalijew bestreiten die Möglichkeit eines Ölaustritts. Eine Wasserprobe des Kaspischen Meers wurde angeordnet. Experten und Umweltschützer äußern Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die Meeresbewohner und die ökologische Balance des Kaspischen Meeres.

Zusammengestellt von Daria Lysenko

