Kaha Imnadze ist Sonderbeauftragter des UN-Generalsekretärs und leitet zudem das UN-Regionalzentrum für präventive Diplomatie für Zentralasien (UNRCCA). Im Rahmen seines Besuchs in Kasachstan traf er sich dieser Tage mit Kasachstans Außenminister Murat Nurtleu.

Bei den Gesprächen der beiden ging es um die wachsende Rolle Zentralasiens, Fragen der rationellen Nutzung grenzüberschreitender Wasserressourcen in der Region, die Entwicklung des Mittleren Korridors und das Transport- und Logistikpotenzial Zentralasiens sowie die Situation in Afghanistan. „Kasachstan ist daran interessiert, Frieden und Sicherheit in der Region sowie eine nachhaltige Entwicklung der zentralasiatischen Länder zu gewährleisten“, sagte Murtleu im Anschluss an das Gespräch.

„Wir weisen auf die Relevanz der Fortsetzung zahlreicher kreativer Prozesse in der zentralasiatischen Region hin und betonen die wichtige Rolle der Vereinten Nationen in diesem Prozess“, so der kasachische Außenminister weiter.

UN-Vertreter Imnadze bedankte sich für das Bekenntnis zu den Grundsätzen des Multilateralismus sowie für die aktive Position Kasachstans in Fragen der regionalen Zusammenarbeit. „Als Leiter des UNRCCA und aktiver Unterstützer der regionalen Zusammenarbeit bin ich bereit, die Interessen Zentralasiens zu schützen und zur Stärkung der vielfältigen Zusammenarbeit beizutragen“, betonte er.

DAZ

