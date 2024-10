Eine kasachische Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenministers der Republik Kasachstan Murat Nurtleu nahm an der 21. Sitzung des Kooperationsrates „Republik Kasachstan – Europäische Union“ teil. Die europäische Delegation wurde bei den Gesprächen von Peter Szijjarto, dem Außenminister Ungarns, vertreten.

Auf der Tagesordnung des Jahrestreffens des Kooperationsrates stand die traditionelle Überprüfung der bilateralen Zusammenarbeit in den Dimensionen Politik, Handel und Wirtschaft sowie die Erörterung gemeinsamer Schritte zur Ausweitung des umfassenden Dialogs auf der Grundlage der Bestimmungen des Abkommens zwischen Kasachstan und der EU über verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit.

Der Leiter der EU-Delegation erklärte, dass Kasachstan für die Europäische Union ein wichtiger Partner in der Region ist, dessen Bedeutung auf der Weltbühne von Jahr zu Jahr zunimmt. Er begrüßte die erheblichen Anstrengungen Kasachstans, im Lande günstige Bedingungen für ausländische Direktinvestitionen zu schaffen, und verwies auch auf die neuesten sozialökonomischen Reformen von Präsident Kassym-Schomart Tokajew, die auf eine Stärkung der Nachhaltigkeit der Wirtschaft und der Rechtsstaatlichkeit abzielen. Auch wurde den Themen Sicherheit und Vertiefung der regionalen Zusammenarbeit in Zentralasien besondere Aufmerksamkeit gewidmet, insbesondere angesichts der aktuellen Herausforderungen in Afghanistan und im Nahen Osten.