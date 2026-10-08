«Надо начинать здесь и сейчас»

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Алина Кан, преподаватель казахского языка и основательница школы Alash, вошла в состав Халық Кеңесі. Новая роль для неё – возможность говорить о проблемах, с которыми она ежедневно сталкивается в работе со своими учениками, и участвовать в их обсуждении.

«Чем больше я узнаю о своей работе, о своих полномочиях и задачах, тем больше растёт ответственность», – признаётся Алина Кан.

По её словам, сегодня Халық Кеңесі должен стать связующим звеном между государством и обществом. Алина Кан вошла в комитет общественного согласия, где намерена участвовать в обсуждении актуальных вопросов и инициатив.

От преподавания – к общественной инициативе

Профессиональная деятельность Алины Кан напрямую связана с преподаванием казахского языка. Она много лет работает в этой сфере и видит проблемы, которые не всегда заметны на уровне системы.

«Я знаю, с какими трудностями сталкиваются люди при изучении языка, чего им не хватает. Поэтому я всегда ставила перед собой цель – изменить подход к преподаванию казахского как второго языка в школах», – говорит Алина.

Эта идея появилась задолго до её участия в Халық Кеңесі. Вопрос уже вынесен на общественную площадку: Алина направила письменную инициативу в Совет и свой комитет. Следующий шаг – заседание, где она планирует представить свои предложения, обсудить варианты их реализации и сформировать рабочую группу.

Почему люди не говорят на казахском?

За годы преподавания Алина работала с людьми самого разного возраста: от 20 до 75 лет. И, по её наблюдениям, часто главная проблема заключается не в отсутствии способностей или времени.

В первую очередь, это страх: ошибиться, неправильно произнести слово, не понять собеседника или самому быть неправильно понятым. Многие боятся, что их речь покажется кому-то смешной или глупой.

Вторая причина – неуверенность в собственных силах. Особенно это касается взрослых людей, которые прожили в Казахстане десятки лет и считают, что начинать изучать язык уже поздно. Но, считает Алина, возраст здесь не является препятствием.

Меняется и сам запрос учеников. Если раньше казахский многим был нужен прежде всего для работы, то сегодня всё чаще люди приходят к нему из личного интереса.

«Я живу в этой стране, и я хочу знать казахский язык, я хочу им владеть, я хочу понимать народ», – именно так сегодня формулируют свой запрос многие её ученики.

При этом цели у них разные: кому-то язык нужен для общения, кому-то – чтобы лучше понимать клиентов или работать в государственных структурах. Среди её учеников – представители госорганов и депутаты.

Школа Alash

Онлайн-школа Алины Кан появилась в 2023 году. В 2024-м она открыла клуб казахского языка «Alash», где начала преподавать по разработанному ею подходу, который до этого успела проверить на практике. Она возглавила первый клуб «Сөйле» в Алматы, куда на занятия приходили десятки людей, а иногда число слушателей доходило до 70 человек. Именно там она убедилась, что такой формат работает.

Позже Алина начала развивать свой проект. Учитывая собственный путь изучения языка, она старается не перегружать учеников теорией, делает акцент на живой речи, фильмах, песнях и постоянной практике без страха ошибиться.

«У меня есть готовые учебные материалы, карточки и разработки. Я уже могу обучать других преподавателей современным методикам и технологиям преподавания казахского языка».

Сейчас Алина Кан возобновляет работу школы и набирает учителей. В основе её подхода – сочетание современной методики, теории и постоянной практики вместо механической зубрёжки.

Нужно говорить

Можно ли составить универсальный план изучения казахского языка: несколько занятий с преподавателем в неделю, разговорный клуб, фильмы и книги?

Алина говорит, что универсального рецепта нет. Разные методы дают свой результат. Но есть то, без чего прогресса не будет, – практика. Она сравнивает изучение языка с тем, как ребёнок учится ходить: сначала пробует, падает, снова встаёт – и только потом начинает уверенно двигаться.

«Люди боятся ошибиться, думают, что всё даётся сразу. Если у тебя не получилось – пробуй ещё раз! Не надо ждать, пока ты сначала выучишь всю грамматику, а потом начнёшь разговаривать. Наоборот, нужно говорить с самого начала, даже если получается с ошибками. Например, если сегодня выучил новое слово, попробуй использовать его в разговоре с несколькими людьми. Так ты одновременно закрепляешь материал, а страх постепенно уходит».

«Надо начинать здесь и сейчас»

Тем, кто давно собирается выучить казахский, но всё время откладывает, Алина советует не ждать подходящего момента. Не понедельника, не нового года и не того дня, когда появится больше свободного времени.

«Не надо бояться. Не надо ждать понедельника. Надо начинать здесь и сейчас. Если есть истинное желание – оно победит абсолютно всё».

Сегодня возможностей для изучения языка более чем достаточно: онлайн- и офлайн-курсы, разговорные клубы, библиотеки, бесплатные занятия, YouTube, TikTok и другие ресурсы. При этом Алина советует не пытаться охватить всё сразу. В условиях большого информационного потока важно определить собственные цели и сосредоточиться на них, не сравнивая себя с другими.

Сейчас для Алины работа в Халық Кеңесі становится продолжением того, чем она занимается уже много лет: видеть, с какими трудностями сталкиваются люди, и искать способы их решить. Только теперь этот опыт выходит за пределы работы со своими учениками – она планирует использовать его и на общественном уровне.

Екатерина Лойченко

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