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О том, почему бокс в Германии сегодня становится одной из важных инвестиций в безопасность и щитом в непредвиденных ситуациях.

Сергей Кошкин – катмен, помощник тренера в известной немецкой „Box Boot Academy“ в Вейхаузене и человек, чья судьба в боксе началась с родительского долга. Придя однажды в зал ради сына Даниэля, который в итоге стал двукратным чемпионом Германии среди юношей, Сергей настолько глубоко погрузился в философию ринга, что остался в ней на годы. Из отца, желающего дать сыну правильное мужское воспитание, он вырос в авторитетного наставника и эксперта по безопасности бойцов в самые критические секунды боя. Сергей Кошкин стоит в углу ринга уже свыше пятнадцати лет, отвечая в клубе за подготовку самых юных боксеров и помогая ковать новые таланты для большого спорта.

К слову сказать, команда академии „Box Boot Academy“ тренирует бойцов мирового уровня. Клуб воспитал таких ярких боксеров, как чемпион Германии Ник Бир, чемпион мира по версии WBF Артур Манн, чемпион Нижней Саксонии Нико Бауэр и перспективный про-боксер Арьян Шала. Кроме того, на тренировочной базе академии оттачивал свое мастерство и готовился к поединкам чемпион Европы WBO Адам Дайнес. Основатель и главный тренер академии – Виталий Бот, выходец из Казахстана и легенда немецкого любительского бокса в супертяжелом весе, семикратный чемпион Германии.

Итак, о жесткой офлайн-школе казахстанских дворов, проверке на прочность эмиграцией и о том, как забрать детей с улицы, вложить в них правильные понятия и вырастить настоящих людей – в откровенном диалоге.

От пацанского братства до боксерского ринга

– Сергей, что из казахстанского детства сильнее всего сформировало Ваш характер?

– Нас формировали в те времена не экраны телефонов, а раскаленный асфальт и дворы. Наше поколение буквально выросло на улице. Именно там, в пацанских компаниях, и закалялся характер. Улица была жестким, но честным учителем: она мгновенно объясняла, что такое настоящая верность, уличное братство и почему дружба – это ценность, которую нельзя предавать.

– Как и почему в Вашей жизни появился бокс? Где начинали тренироваться?

– Ирония судьбы: я вообще-то дзюдоист с первым взрослым разрядом, а в бокс меня привел собственный девятилетний сын! На самом деле, бокс мне нравился всегда. Еще в Казахстане я пытался им заниматься, но тогда не сложилось, и я ушел в единоборства на татами. А уже здесь, в Германии, когда подрастал сын, я стал искать для него секцию. Это были времена, когда Виталий Бот еще вовсю гремел на ринге. Сын «загорелся», привёл меня в боксерский зал, а в итоге я погрузился в этот спорт с головой. Вот так благодаря сыну я стал тренером и нахожусь в углу ринга уже больше пятнадцати лет.

– Каким было первое впечатление от Германии? С какими трудностями Вы столкнулись при интеграции в немецкое общество?

– Честно говоря, я прошел классический путь эмигранта… Первое впечатление – культурный шок от чистоты и уровня жизни на то время. Но реальность быстро приземлила. Главным камнем преткновения стал язык. До идеала мне и сейчас далеко, общаюсь на бытовом уровне. И, конечно, накрывала сумасшедшая тоска по Казахстану – родину из сердца так просто не вычеркнешь.

– Изменил ли бокс Ваше отношение к жизненным трудностям вне ринга?

– Любые единоборства – лучшая школа жизни, но бокс учит главному: оставаться спокойным в эпицентре шторма. Когда за пределами зала случается кризис, боксер не паникует: думает быстро, действует хладнокровно, ищет справедливое решение. Спорт в принципе дает колоссальную уверенность и железную дисциплину.

Жесткие спарринги в Казахстане против немецкой дипломатии

– В чем кардинальное отличие казахстанской школы бокса от немецкой?

– В мотивации и статусе. В Казахстане бокс – это спорт номер один, его любят так же страстно, как в Германии футбол. Отсюда у казахстанских парней колоссальная самоотдача: для них ринг – главный жизненный приоритет.

Азиатская школа бокса и казахстанская, в частности, объективно сильнее европейской. Яркий пример – Геннадий Головкин с его фирменным агрессивным стилем первого номера. Казахстанская школа бокса – мировой бренд и знак качества. Немецкий бокс тоже имеет отличных мастеров, но казахстанская система признана во всем мире как одна из самых доминирующих.

Знаю, что в Казахстане новичков могут с первого дня «бросать под танки» – ставят в спарринг с опытными ребятами, которые в зале живут. Никто не будет сдувать пылинки, потому что тренеру нужно сразу увидеть, есть ли стержень. Из десяти новичков остаются двое-трое. Но это сталь – гладиаторы, из которых вырастают чемпионы высшего калибра.

В Германии подход другой, более щадящий. Здесь детей берегут, нагружают плавно, дозированно. Наша задача на первых порах – влюбить в бокс, мягко адаптировать к нагрузкам. Но знаете, что я скажу? Хороший тренер и в щадящих условиях найдет способ выковать характер!

Так складывается, что сейчас в бокс в Германии людей толкает сама жизнь: на улицах много небезопасного хаоса. Так что бокс здесь – это не фитнес и не хобби, а инвестиция в собственную безопасность – это мощный тренд. И люди идут в залы в первую очередь ради навыков реальной самообороны на улице. Времена «стерильного» благополучия уходят: стало слишком много непредвиденных ситуаций.

Однако настоящий бокс – это в первую очередь тотальный самоконтроль. Улица хаотична, а ринг приучает к железной структуре. Мы учим ребят побеждать страх ещё до того, как запущен первый удар. В современном мире умение сохранять абсолютное хладнокровие, когда вокруг всё горит, – дефицитный и нужный навык.

– Остается ли у Вас связь с Казахстаном сегодня? По чему Вы скучаете больше всего?

– Физических ниточек почти не осталось, но ностальгия по родине – это то, что уже никогда не пройдет. Я давно в Германии, мне шестьдесят лет, и все мои близкие, друзья и родственники тоже разъехались или ушли. Из земляков здесь рядом только Александр Тюленин, он тренирует в Барнсторфе – мы оба из Актюбинска, из Западного Казахстана. Но родина есть родина. Там я родился, вырос, сделал первые шаги. Там похоронен мой отец. Эту связь нельзя просто взять и забыть, она со мной до конца.

Тренерская работа в Германии – для меня главная отдушина. Мы трудимся в тандеме с Виталием Ботом уже больше пятнадцати лет. Виталий – легендарная личность, его рекорд как семикратного чемпиона Германии до сих пор никто не побил. Он тренирует старших, а я нашел себя в работе с малышами. Мне безумно нравится возиться с ними. Главное – забрать их с улицы, чтобы они не занимались ерундой.

Вообще, за свой путь я благодарен сыну: всё, что я когда-то загадал, он воплотил в жизнь – стал двукратным чемпионом Германии, брал золото на международном турнире в Беларуси, боксировал на Европе в Анапе… Если честно, я не медийный человек – привык просто делать свое дело в зале, без лишнего шума и камер. Но согласился, потому что искренне люблю бокс.

– Благодарю за честную беседу.

Марина Ангальдт

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