Выставка KIOGE 2026 в Алматы в очередной раз объединила производителей нефтегазового оборудования и стала площадкой для обсуждения промышленной кооперации. Среди представителей немецкого бизнеса – ТОО «Бёмер Арматура».

Сегодня ТОО «Бёмер Арматура» работает в специальной экономической зоне «Сарыарка» в Караганде и входит в международную сеть немецкого семейного предприятия Böhmer GmbH, которое специализируется на производстве шаровой запорной арматуры. На предприятии выпускают высокотехнологичное оборудование для промышленности. В производстве такого оборудования требования к качеству особенно высоки. От надёжности запорной арматуры зависит стабильность работы всей системы, а в нефтегазовой и энергетической отрасли – ещё и безопасность производственных процессов.

По словам Артура Кефера, генерального директора ТОО «Бёмер Арматура», компанию отличает высокое качество материалов и собственные производственные подходы: «Есть и собственные секреты производства, которые позволяют компании Böhmer уже более 70 лет успешно работать на рынке. Мы также являемся поставщиками в системе QazaqGaz. Наши продукты, которые мы привезли из Германии, нашли применение в этой системе и смогли показать, что они качественно работают».

В промышленном секторе путь до заключения контракта обычно требует времени: оборудование должно соответствовать техническим требованиям заказчика, условиям эксплуатации и отраслевым стандартам. Поэтому профессиональные выставки остаются местом, где производители могут напрямую обсуждать будущие проекты с потенциальными партнёрами и заказчиками, расширять деловые связи и искать возможности для выхода на новые рынки.

По мнению Андреаса Кефера, генерального директора ТОО «Бёмер Арматура», для дальнейшего развития казахстанско-немецкого делового сотрудничества важно создавать условия не только для крупных компаний, но и для малого и среднего бизнеса. Именно МСБ, считает он, нуждается в более широком представительстве и возможности напрямую участвовать в обсуждении вопросов, которые затрагивают предпринимателей: «Малые и средние предприятия сталкиваются с особыми трудностями. Это, как правило, частные, нередко семейные компании. Им сложно вкладывать большие деньги, ведь они используют собственные средства и должны тщательно планировать расходы. Такому бизнесу нужен свой голос. Необходимо, чтобы при работе советов и рабочих групп учитывались интересы таких предприятий и чтобы их представители могли участвовать в обсуждениях наравне с крупными компаниями. Нужно, чтобы малые предприятия могли объединяться и общаться друг с другом, обмениваться опытом и совместно решать возникающие проблемы».

Для предприятия, которое уже работает в Казахстане, это вполне практический вопрос. Чем больше специализированных производителей и поставщиков появляется внутри страны, тем шире становится возможность для формирования локальных производственных цепочек. Для «Бёмер Арматура» появление немецких компаний на казахстанском рынке могло бы решить эту задачу.

Часть комплектующих предприятию сегодня приходится получать из Европы. Наличие таких поставщиков непосредственно в Казахстане позволило бы сократить отдельные звенья логистических цепочек и одновременно создало бы новые возможности для промышленной кооперации.

Как отмечает Артур Кефер, компания уже готовится к расширению производственной площадки: «Мы будем со следующего года строить дополнительные производственные мощности – почти 3 000 квадратных метров. Сегодня действуют хорошие государственные программы поддержки новых производителей и предприятий, которые готовы дальше инвестировать в своё развитие. Мы надеемся расширяться и открыты к сотрудничеству».

Для компании это следующий этап развития в Казахстане. Увеличение производственных мощностей должно увеличить объёмы выпуска продукции и создать возможности для выхода на новые рынки.

Примечательно, что в конце сентября в Берлине состоялся Казахстанско-Германский бизнес-форум с участием представителей деловых кругов двух стран. Мероприятие прошло в рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию. На форуме обсуждались перспективы сотрудничества в промышленности, энергетике, сырьевом секторе, транспорте и других направлениях.

По итогам переговоров Казахстан и Германия подписали Дорожную карту на 2026-2028 годы по развитию промышленного, технологического и сырьевого сотрудничества. Для таких предприятий, как «Бёмер Арматура», эти договорённости могут иметь вполне практическое значение: от появления новых поставщиков и партнёров до расширения производственной кооперации.

Екатерина Лойченко

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