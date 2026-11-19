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От американских бараков до рекордного миллиона тонн зерна: история элитного совхоза Суворовский в Павлодарской области похожа на грандиозный исторический роман. Это хроника немецкого порядка, союзного триумфа и постепенного угасания знаменитого хозяйства в постперестроечное время и после трагической гибели его легендарного директора Владимира Видикера.

История былого образцово-показательного совхоза (сейчас это село Узынсу) началась в 1929 году с возведения бараков под руководством американцев. Но это не были мрачные времянки – просторные дома с толстыми стенами и огромными окнами строили надолго.

Кстати, центр села, где когда-то стояли те самые американские бараки, сегодня пуст. Хотя ещё относительно недавно – в 1980-е годы – Суворовский гремел на всю Павлодарскую область, а в 1986 году собрал рекордный миллион тонн зерна.

Автономный городок в степи

– Изначально это было переселенческое село, потом сюда стали прибывать первоцелинники, среди которых был и мой отец – один из первых пяти шоферов, – говорит Владимир Буданов, житель Узынсу, ветеран педагогического труда. – Со временем управленческий костяк совхоза стали составлять немцы: например, директор школы Альтергот, руководитель Суворовского ХПП (хлебоприемного предприятия) Филипп Кондратьевич Руди, династии Рау, Руш… Наш совхоз объединял пять отделений, где трудились целые династии немцев. На третьем и четвертом отделениях, к примеру, жили семьи Маули, главным агрономом был Штрауб, а мастерские в идеальной, образцовой чистоте держал Зент. Это были компетентные, ответственные управленцы, которые всегда вникали в проблемы рабочих. Рядом с нашим совхозом находились сёла Роте-Фане и Тельмана – там абсолютно везде, от мастерских до магазинов, звучала только немецкая речь.

По словам Владимира Буданова, Суворовское ХПП представляло собой «государство в государстве» – это было самостоятельное и мощное госпредприятие, куда свозился хлеб на хранение и дальнейшую реализацию со всего района. Объемы впечатляли: на огромных складах хранились десятки тысяч тонн зерна. Это был автономный городок в городке, где кипела своя жизнь. У ХПП была собственная инфраструктура: двухэтажные жилые дома, баня, магазин и клуб, куда все ходили смотреть кино.

С 1970-х годов и вплоть до развала Союза и отъезда в Германию этим гигантом бессменно руководил Филипп Кондратьевич Руди.

– Массовый исход немцев начался в начале 1990-х, когда Германия открыла границы. Вслед за немцами в Россию потянулось и русское население, – вспоминает Владимир Буданов. – Директор совхоза Владимир Видикер был величиной союзного масштаба и настоящим фанатом своего дела, к которому простой бригадир мог запросто зайти и поговорить на любую тему. Видикер, будучи депутатом Верховного Совета СССР, незадолго до распада страны с московской трибуны отчаянно ратовал за сохранение совхозной системы. Он буквально болел за сельское хозяйство, и начавшийся развал не был его виной. Если бы он мог, он обязательно сохранил бы совхоз.

Елена Фотт в Узынсу с 1980-го – оказалась там по распределению после окончания Целиноградского мединститута.

– Тогда это был огромный, процветающий совхоз с пятитысячным населением и больницей на 25 коек. В совхозе я вышла замуж, осталась жить и работать, – рассказывает Елена. – Раньше здесь кипела жизнь, сейчас осталось от силы триста человек. Почти все немцы, включая моих коллег-медиков, уехали в Германию… Экстренную помощь, что в моих силах, я всегда окажу, но лечить и делать назначения права не имею – нет лицензии. В сложных случаях вызываем скорую из Панфилово. Днем она доезжает за пятнадцать минут, а зимой приходится ждать…

История семьи Фотт началась на Урале, в Нижнем Тагиле, где в трудармии встретились родители Елены. Мама попала туда 18-летней девчонкой из Алтайского края, пережив страшную трагедию – голод унес жизни ее матери и двух сестер. Отец же был мобилизован из Казахстана, из Лазовского (ныне Успенского) района, где жила его семья.

– Мои родители свободно говорили по-немецки, а я родной язык уже забыла: понимать – понимаю, а сказать не могу, – заключает женщина.

Формула спасения

Точкой отсчета в угасании легендарного совхоза Суворовский стала, пожалуй, трагическая гибель его директора Владимира Видикера – после нее некогда мощное элитное хозяйство буквально разобрали по кирпичикам. На территории совхоза стояли многочисленные дома, двухэтажный Дом культуры, детский сад… От них теперь ничего не осталось. Но вопреки разрухе школа выстояла.

Сегодня в селе ощущается ряд острых социально-экономических проблем, главная из которых – отток населения. Несмотря на то что учебное заведение полностью снабжено передовым цифровым оборудованием, новой мебелью, а уроки ведут высококвалифицированные преподаватели, учить в этих стенах с каждым годом становится просто некого. Без решения базовых вопросов с дорогами, качественной водой и рабочими местами даже образцовая школа не

в силах остановить угасание села.

– У нашей школы громкая слава на всю Павлодарскую область, но учеников год от года всё меньше и меньше! Из-за отсутствия элементарных условий люди массово уезжают: наше некогда многонациональное село сегодня опустело. Молодёжь разъехалась в Павлодар, Россию и Германию, – сетует ещё одна жительница Узынсу Мансия Ватаева. – Нашим людям нужны хорошие дороги, чистая питьевая вода в домах и, самое главное, стабильная работа.

Пронзительное безмолвие пустеющих классов особенно остро чувствуют учителя, которые помнят совершенно другую эпоху.

– В 1979 году, когда я только пришел в школу работать преподавателем, на переменах в коридорах начальных классов стоял такой радостный гул, что из кабинета было не выйти! Сегодня же в школьных стенах – тишина, и порой трудно понять, идет урок или же перемена, – недоумевает Владимир Буданов.

Как подчеркивает аким Агашорынского сельского округа Луиза Хазаева, несмотря на то что в школе учатся не более пятидесяти детей, ее сильный преподавательский состав из восемнадцати учителей творит чудеса: ученики постоянно завоёвывают призовые места на областных олимпиадах.

– В 2024 году наша школа выиграла грант акима области на 50 миллионов тенге – были обновлены классы современной мебелью, тач-панелями и кабинетами новой модификации, – делится деталями глава округа.

Директор Узынсуской школы Гулбаршин Калиева также констатирует: техническое оснащение и сильный состав педагогов дают мощный результат, несмотря на любые внешние трудности.

– Сегодня у нас обучаются 45 учеников и трое воспитанников уютного мини-центра. Благодаря передовым методикам наши дети регулярно побеждают на областных и республиканских конкурсах, уверенно подтверждая высокий статус школы на государственном уровне, – поясняет директор.

…Елизавета Немова (Ган) – одна из старожилов села, горячо преданных его истории. Для нее родные казахстанские края дороже Германии, хотя туда уехали абсолютно все её родственники.

– Мои родители попали в Казахстан не по своей воле – их, поволжских немцев, депортировали из Саратова. Старшая сестра родилась еще там, а я уже здесь в 1952 году. Отец здесь был уважаемым человеком, секретарем партийной организации совхоза. Когда все массово начали уезжать на историческую родину, я отказалась, – признается в беседе женщина. – Во-первых, из-за семьи: у меня здесь дочь, а муж плохо слышит и никогда бы не выучил немецкий язык. А во-вторых, я искренне люблю эту землю.

Марина Ангальдт

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