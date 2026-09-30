В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в горно-металлургическом комплексе Казахстана.

Глава государства отметил, что Германия является одним из ключевых экономических и технологических партнеров Казахстана в Европе. Президент подчеркнул, что одной из приоритетных задач отечественной промышленности является переход от сырьевой модели к глубокой переработке металлов, внедрению передовых технологий и производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

В числе приоритетных направлений взаимодействия были отмечены комплексная переработка сложного медьсодержащего сырья, извлечение попутных металлов, развитие рециклинга, а также локализация производств последующих переделов.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству национальной компании «Тау-Кен Самрук» и Aurubis в сфере переработки медного металлолома и техногенных минеральных образований на территории Казахстана. Стороны рассмотрели возможность разработки совместного плана действий по реализации перспективных проектов в данном направлении.

Источник: https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-predsedatelya-nablyudatelnogo-soveta-aurubis-ag-frica-varenholta-3085313

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