В Астане обсудили приоритеты программы поддержки немцев Казахстана на 2027 год

В Казахстанско-Немецком центре в Астане состоялась ежегодная конференция по планированию бюджета программы поддержки немцев в Казахстане. В ней приняли участие представители Общественного фонда «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев», Министерства внутренних дел Германии, Посольства Германии, Попечительского совета Фонда, Института имени Гёте, ifa и других партнёрских организаций. Для участников эта встреча стала возможностью не только обсудить финансовые вопросы, но и посмотреть на развитие программы в более широком контексте: какие направления сегодня особенно востребованы, какие проекты требуют нового подхода и что необходимо заложить в основу работы на ближайшие годы.

Читать далее: https://wiedergeburt-kasachstan.de/ot-yazyka-k-novym-vozmozhnostyam/

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