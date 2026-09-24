«Ну, ты прям немка, всё у тебя должно быть точно», – говорит Василий, муж Виктории Леманн, когда речь заходит о её привычке всё планировать и держать под контролем. Для Виктории порядок – не только в ежедневнике с планами на день, месяц и год, но и в производстве, рецептурах и отношении к продукту. За пять лет семейное дело выросло из трёх видов сырников в производство с более чем 150 наименованиями.

До появления собственного бренда у супругов была совсем другая работа. Виктория преподавала английский и немецкий языки, а Василий занимался логистикой. Изготовлением продуктов они раньше не занимались, поэтому, когда решили развивать новое дело, многому пришлось учиться уже на практике.

Виктории всегда нравилось экспериментировать с рецептами, пробовать новые сочетания и придумывать что-то своё. Своими находками она делилась в Instagram, не думая тогда о них как о будущем бизнесе.

Постепенно увлечение стало превращаться в семейное дело. Появился «Mr. Сырник», который сегодня объединяет более 20 видов сырников и свыше 150 наименований продукции.

В ассортименте – блюда на каждый день: сырники и блины для завтрака, пельмени, манты и хинкали для ужина, выпечка и десерты к чаю.

Сырники, с которых всё началось

В самом начале было всего три вида сырников. Постепенно появились варианты с разными начинками, несладкие сырники, необычные сочетания. Первые годы оказались непростыми: иногда возникало ощущение, что выбранный продукт не настолько востребован, чтобы строить вокруг него бизнес.

Василий считал иначе. Он говорил, что людям просто нужно время, чтобы узнать изделие, и продолжал поддерживать идею. Заказы постепенно росли, появлялись новые клиенты, а вместе с ними – и новые рецепты.

Сегодня в линейке «Mr. Сырник» более 20 видов сырников и свыше 150 наименований продукции. Помимо сырников здесь делают пельмени, вареники, хинкали, выпечку и другие блюда, которые можно поставить на семейный стол.

Для Виктории важно, чтобы каждый новый продукт сначала понравился её семье. Дети здесь становятся одними из первых дегустаторов – оценивают вкус, текстуру и сочетание ингредиентов. Только после этого новинку добавляют в ассортимент.

Некоторые идеи приходят и от самих покупателей. Так, например, появились сырники без сахара.

Эксперименты со вкусом

Виктория не боится необычных сочетаний. Среди сырников, например, есть вариант с сыром дорблю и свежей грушей. Реакции на него бывают разными, но именно такие эксперименты помогают по-иному раскрывать знакомые вкусы.

Среди новых позиций – булочка с вишнёвым конфи. Сначала готовят начинку из свежей вишни, затем выпекают основу и наполняют её заварным кремом. Начинали с десяти в день, постепенно желающих стало больше. Сегодня в день готовят до ста штук.

Есть и несладкие сырники с сулугуни, укропом и зелёным луком. Их можно подать с салатом или красной рыбой. Для Виктории привычные блюда – это всегда возможность попробовать новое и посмотреть, что из этого получится.

Бизнес, который строят вместе

В совместном деле у супругов разные зоны ответственности. Василий занимается стратегией, развитием и финансовыми решениями, Виктория – маркетингом, социальными сетями и новыми продуктами. При этом ключевые вопросы обсуждают вместе.

Рабочий день фактически не заканчивается по расписанию. Новые идеи могут обсуждаться за ужином или перед сном, а решения приходится принимать постоянно. Виктория говорит, что в этом есть главное преимущество совместной работы – рядом человек, которому можно доверять и на которого всегда можно положиться.

Опыта в этой сфере у супругов раньше не было, поэтому поначалу им приходилось разбираться во многом самостоятельно. Постепенно они выстроили процессы, собрали команду и стали работать с большими объёмами.

Первые несколько лет компания располагалась в помещении площадью 150 квадратных метров. Когда появились крупные заказы и партнёр в Усть-Каменогорске, места стало не хватать.

Сегодня новое производство занимает 500 кв.м. Здесь установлено специальное оборудование, разработанное в Англии для изготовления сырников. Оно позволяет выпускать до нескольких тысяч изделий в час и работать не только с розничными заказами, но и с большими объёмами и замороженной продукцией.

При этом Виктория признаётся, что оборудование – не самая сложная часть роста: «Масштабирование в первую очередь зависит от людей. Ты не можешь всё контролировать. Нужна система, стабильная команда, обучение и понятная ответственность».

Сейчас в коллективе около пятнадцати человек. Многие работают давно, и за это время команда стала для Виктории семьёй.

Традиции – в каждом рецепте

Виктория выросла в семье, где бережно сохраняли национальные традиции, и сегодня старается продолжать их в своей работе.

Так в ассортименте появился рождественский штоллен. Хотелось сохранить знакомый с детства вкус и сделать его частью продукции «Mr. Сырник». Вместе с кондитерами Виктория дорабатывала рецепт, подбирая состав и технологию приготовления. Их покупают к праздникам и в подарок, а некоторые клиенты берут выпечку с собой в Германию.

При этом немецкие традиции в «Mr. Сырник» органично сочетаются с блюдами казахской, грузинской и других кухонь. Такой подход Виктории близок: знакомые рецепты можно сохранять, переосмысливать и дополнять новыми вкусами.

А главное для неё остаётся неизменным с самого начала: «Через продукт я передаю людям свою заботу».

За пять лет изменились масштабы, оборудование и ассортимент. Но идея осталась той же, с которой всё начиналось на семейной кухне: делать еду, которую хочется поставить на стол для своих.

Екатерина Лойченко

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