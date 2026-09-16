Что хочется делать летом? Безусловно, отдыхать и наслаждаться хорошей погодой. Волонтёры проекта «Интерактивный архив немцев Казахстана» успевали этим летом не только отдыхать, но и использовать свои законные отпуска для работы над проектом. Более того, они впервые смогли встретиться все вместе, в гибридном формате. В Нюрнберге при поддержке Баварского культурного центра немцев из России (BKDR, Нюрнберг) и Haus der Heimat e. V. Nürnberg прошёл семинар «Цифровизация архивных документов по истории немцев Казахстана с помощью волонтёрской работы» (23.07.2026). В нём приняли участие волонтёры проекта как с казахстанской, так и с немецкой стороны.

Особенно важно отметить, что это была первая подобная встреча людей, работающих в разных странах и имеющих разные специальности, но объединённых одной общей целью — оцифровать архивные документы, создать базы данных, восстановить забытые имена и вернуть в историю страницы прошлого немцев Казахстана.

Стоит напомнить, что уже четвертый год продолжается работа по оцифровке / дигитализации массива копий архивных документов по теме насильственного переселения немцев на территорию Казахской ССР. Сегодня по прошествии времени можно сказать, что данная работа, которую мы планировали, собрав группу единомышленников, сделать легко и быстро, потребовала гораздо больше времени, человеческих ресурсов, терпения. Перенос в созданный шаблон базы данных «Списки насильственно выселенных в Казахскую ССР немцев» записей из архивных документов требует скрупулезности и ответственного отношения. Порой споры и размышления в групповом чате над одной-двумя фразами у волонтеров занимают не минуты и часы, а дни и недели. Переписчики, встречавшие эшелоны с депортированными немцами в областях Казахстана, записывали сведения со слов людей, многие из которых говорили на диалектах и плохо владели русским языком. В результате отдельные фамилии, географические названия и другие сведения сегодня приходится буквально восстанавливать по крупицам.

Модератор семинара, научный руководитель проекта, к. и. н. Юлия Подопригора (Астана), рассказала об истории формирования волонтерских групп и подчеркнула, что масштаб проекта с самого начала потребовал привлечения добровольцев. Перед участниками стояла огромная задача: копировать и оцифровывать документы, разрабатывать формы для внесения данных, расшифровывать архивные записи и создавать структурированные базы.

Директор DAZ Роберт Герлиц, патронирующий проект в Общественном фонде «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев», тепло приветствовал участников и отметил значение этой работы для немецкого сообщества Казахстана. Сохранение документальной истории и обеспечение доступа к ней — важная часть сохранения исторической памяти казахстанских немцев.

Координатор волонтерской работы Любовь Баева (Уральск) подчеркнула, что проект объединил людей из разных городов и стран. Несмотря на расстояния, различия в возрасте и профессии, их связывает общее дело.

Своим опытом поделились волонтеры Антон Семенихин (Астана) и Наталья Фройденберг (Гамбург). Антон пришел в проект через немецкую молодежную среду Астаны и театр. Для него участие в работе архива — возможность внести собственный вклад в сохранение исторической памяти немецкого этноса. Он также остановился на практических вопросах работы с базой данных.

Наталья Фройденберг, которая профессионально занимается оцифровкой документальных материалов из архивов стран постсоветского пространства, подробно рассказала о реконструкции исторических данных. Ее слова стали своеобразным профессиональным принципом всего проекта: «Мы не исправляем исторический источник, а помогаем его прочитать». По мнению Натальи, цифровизация исторических источников — это гораздо больше, чем простой перенос текста с бумажного документа в электронную базу. Такая работа требует комплексного подхода, объединяющего археографию, источниковедение, лингвистический анализ, историческую географию и современные цифровые методы обработки данных.

Лидия Мольке (Аугсбург), благодаря усилиям которой к проекту подключилась группа волонтеров из Германии, обратила особое внимание на качество внесения данных и предложила усилить казахстанскую волонтерскую группу профессиональной корректурой.

О технической стороне проекта и мотивации добровольцев говорил технический специалист Евгений Кобзев (Алматы). Вопрос, который он поставил перед участниками, кажется простым, но на самом деле является одним из ключевых: «Для чего я работаю на добровольной основе? Что является моей целью?».

Почему одни люди, столкнувшись с трудностями расшифровки архивных документов, уходят из проекта, а другие продолжают эту непростую работу годами? Ответ на этот вопрос во многом прозвучал в выступлениях самих волонтеров. Так, например, Варвара Найденова (Тараз) считает, что интерес к истории семьи нередко приходит с возрастом, когда человек начинает по-новому осмысливать судьбу своих предков и задаваться вопросами: откуда переселилась его семья, что пришлось пережить предыдущим поколениям, почему сегодня мы живем именно здесь.

Особенно эмоциональным стало выступление Татьяны Геннадьевны Гофман (Павлодар). Ее участие в проекте связано с трагической историей собственной семьи. После насильственного переселения ее предки оказались в Казахстане на грани физического выживания. Мать, единственная кормилица семьи, умерла от голода, и маленьким детям пришлось самим вырыть могилу и похоронить ее. Для Татьяны Геннадьевны работа с архивными документами — не просто техническая процедура. Переписывая имена и сведения из архивных документов, она сохраняет память о своей семье и отдает дань уважения людям, которым пришлось пережить тяжелые испытания.

Именно в этом, пожалуй, заключается главный смысл волонтерской работы над «Интерактивным архивом немцев Казахстана». За каждой строкой электронной базы стоит человек. За фамилией — семья. За сухой архивной записью — чья-то судьба, история переселения, потери, выживания и новой жизни в Казахстане.

Проект продолжается. Его участникам еще предстоит обработать огромный массив документов, проверить и уточнить множество сведений, найти новые источники и восстановить тысячи имен. Но теперь у этой работы есть не только цифровые инструменты, но и главное — сообщество людей, готовых вместе сохранять историческую память. В Нюрнберге стало очевидно: расстояния не являются препятствием, если людей объединяет общая память. Волонтеры из Казахстана и Германии работают с одними и теми же документами, восстанавливая одну общую историю — историю немецкого этноса Казахстана.

Архивные документы молчат лишь до тех пор, пока не находится тот, кто готов их прочитать.

Подопригора Юлия

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