У каждого населённого пункта есть своя история. Она хранится не только в архивных документах, старых фотографиях и музейных экспонатах. Иногда самые важные свидетельства прошлого живут в памяти людей — в семейных рассказах, привычках, старых рецептах, названиях улиц и воспоминаниях, которые передаются от бабушек внукам.

В селе Бадамша, районном центре Каргалинского района Актюбинской области, встречаются именно такие люди. Они не всегда называют себя хранителями истории, но благодаря им пережитое не превращается в набор дат и безымянных событий. Одна из них — Светлана Викторовна Короткова — в прошлом учитель немецкого языка и географии, человек, чья собственная семейная история тесно переплетена с историей немцев Казахстана.

Рассказывая о Бадамше, Светлана Викторовна возвращает нас к событиям, которые изменили судьбы тысяч семей. Но её рассказ — не только о трагедии депортации. Это история о родственных связях, человеческом сострадании, трудолюбии и удивительной способности людей сохранять достоинство даже в самых тяжёлых обстоятельствах.

Семейная история, начавшаяся с разлуки

В основе рассказа Светланы Викторовны — судьба её семьи, в которой переплелись Украина, Сибирь и Казахстан. Её прабабушка, Ома Тереза, жила на Украине. В семье было четверо детей: два сына и две дочери. В годы депортации прабабушку вместе с детьми отправили в Сибирь, где им пришлось пережить тяжёлые испытания. Мужчин же направляли в Казахстан — на работы, связанные с разработкой карьеров и добычей никелевых и железных руд. Так одна семья оказалась разделена огромным расстоянием. Братья остались в Казахстане, а женщины и дети переживали лишения в Сибири. Когда ограничения комендатуры были сняты, бабушка Светланы Викторовны (ома Беата) отправилась в Казахстан разыскивать своих братьев.

«Она всю эту толпу перевезла сюда, в Казахстан», — вспоминает Светлана Викторовна.

Это было возвращение к родным, возможность снова жить рядом с близкими и иметь место, которое можно назвать домом. Семейная память связала несколько поколений с Бадамшой. Здесь похоронены родственники, здесь остались могилы близких, здесь продолжилась история семьи. Поэтому решение остаться в Казахстане было связано с глубокой привязанностью к людям и земле.

Сибирская земля и маленький огород надежды

Особенно трогательны воспоминания о жизни в Сибири. В них раскрывается не только тяжесть пережитого, но и то, как много в судьбе человека может значить доброта. После прибытия депортированных немцев местные жители собрались посмотреть на них. По воспоминаниям, которые передавались в семье, звучали обвинения: «Фашистов привезли!» Но среди собравшихся нашёлся мальчик, который сказал простые слова: «Ба, да они такие же люди, как и мы!»

Семью Омы Терезы приютила пожилая женщина. Она выделила им сарай с небольшим погребком. Еды не хватало. Дети собирали картофельные очистки, выброшенные на свалку. Ома выбирала из них кусочки с сохранившимися глазками и сажала их за забором хозяйского огорода. Так появились первые маленькие картофельные грядки. Сначала соседи недоумевали: что может вырасти из выброшенных очистков? Но женщина терпеливо ухаживала за посадками, рыхлила землю, расширяла лунки. И осенью получила урожай крупной картошки. Постепенно огород расширился. В условиях нужды спасали не только трудолюбие и смекалка, но и человеческая отзывчивость.

Кусочек хлеба, который помнят всю жизнь

Когда немцев начали привлекать к работе в колхозе, за труд им выдавали продукты. Иногда наградой за целый день труда становились несколько морковок и буханка хлеба. Для большой семьи это было настоящим богатством. Светлана Викторовна рассказывает, что бабушка делила буханку на маленькие кусочки. Каждый получал небольшой ломтик размером со спичечный коробок. Дети не съедали его сразу. Они старались растянуть удовольствие, медленно рассасывали хлеб, чтобы дольше чувствовать его вкус. Иногда, засыпая, ребёнок оставлял кусочек на утро. Эта привычка сохранилась у матери Светланы Викторовны даже спустя десятилетия. В свои 88 лет она по-прежнему съедает небольшой кусочек хлеба перед сном.

Женщина, которая умела учить

Путь Светланы Викторовны в профессию учителя начался после окончания школы. Бывшая учительница русского языка и литературы Тамара Александровна Гайцук предложила ей вернуться в родную школу на должность пионервожатой. Позднее ей доверили преподавание немецкого языка. Не имея опыта работы учителем, Светлана Викторовна училась у более опытных коллег: посещала их уроки, наблюдала за методами преподавания, перенимала приёмы работы с учениками. Постепенно у неё сложился собственный подход к занятиям. Она стремилась сделать уроки разнообразными и увлекательными, сочетая объяснение материала с чтением, обсуждением, инсценировками, музыкой и наглядными пособиями. Ей было важно, чтобы дети не просто запоминали слова и правила, а проявляли интерес к языку и активно участвовали в учебном процессе. Позднее Светлана Викторовна получила профессиональное образование в Алма-Атинском институте иностранных языков. В 2006 году, когда в школе немецкий язык уступил место английскому, она переквалифицировалась и продолжила педагогическую деятельность учителем географии.

Память, которую нельзя оставить в прошлом

Для Светланы Викторовны память о прошлом — не просто история из учебников, а часть собственной семейной жизни: судьбы родных, могилы близких, старые дома и рассказы, услышанные в детстве. Поэтому она считает важным сохранять и передавать эту память следующим поколениям. В Бадамше ещё живут женщины, которые помнят пережитые их семьями трагедии, знают истории тех, кто помогал выстоять, и бережно хранят связь с родной землёй. Пока эти истории звучат и находят отклик у молодёжи, прошлое остаётся частью сегодняшней жизни села.

Анна Граф

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное здесь: https://www.instagram.com/daz_asia