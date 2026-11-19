С глубоким прискорбием в редакции Deutsche Allgemeine Zeitung восприняли известие о трагической гибели Валихана Бабаханова, руководителя компании Nadvan ABO Group.

Уход Валихана – невосполнимая утрата для его родных и близких, друзей, коллег и всех, кому посчастливилось знать его и работать с ним.

Газету связывали с ним многолетние деловые и человеческие отношения. Наше сотрудничество выходило далеко за рамки профессиональных контактов. Мы знали его как человека деятельного, открытого к общественным инициативам, готового поддержать добрые начинания и внести свой вклад в жизнь общества.

Наряду с профессиональной деятельностью Валихан находил время и силы для общественных дел, не оставался равнодушным к чужой беде, помогал людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он был глубоко верующим человеком, и его вера находила отражение не только в убеждениях, но и в отношении к окружающим, в стремлении делать добро и быть полезным людям.

Особую ценность имеют не только реализованные совместно проекты и достигнутые результаты, но и человеческие отношения, доверие и взаимное уважение, которые складывались на протяжении многих лет.

Валихан ушёл из жизни при трагических обстоятельствах, оставив после себя незавершённые планы, добрые дела и память о человеке, который умел брать на себя ответственность и поддерживать других.

В этот тяжёлый час выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Валихана Бабаханова. Разделяем вашу боль и скорбь. Желаем сил пережить эту невосполнимую утрату.

Светлая память о Валихане Бабаханове навсегда останется в наших сердцах.

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