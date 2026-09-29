В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие партнерства с D.A.R. Metall AG и внедрение современных немецких технологий полностью соответствует промышленным и экологическим приоритетам нашей страны.

В этой связи особое внимание было уделено перспективам реализации совместного проекта по переработке металлов в Казахстане.

Глава государства отметил приоритетное значение металлургической отрасли для Казахстана и проинформировал о ходе реконструкции флагмана отрасли – предприятия Qarmet.

В свою очередь Кристиан Артнер подтвердил готовность немецкой компании продолжать реализацию производственных проектов в Казахстане. Он также заявил об интересе D.A.R. Metall AG к участию в проекте по переработке бытовых и промышленных отходов в городе Алатау, а также новым проектам совместно с Qarmet.

Источник: https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-pravleniya-dar-metall-ag-kristiana-artnera-2982452

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