В министерстве обороны Федеративной Республики Германия состоялась церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Берлин с официальным визитом.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер представили друг другу членов делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

По завершении торжественной церемонии главы государств направились в резиденцию Федерального Президента Германии.

Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей.

Источник: https://www.akorda.kz/ru/prezidenty-kazahstana-i-frg-proveli-peregovory-v-uzkom-formate-298945

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